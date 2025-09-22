In risposta alla crescente esposizione dei professionisti della sanità a contenziosi legali, Das, la Compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela e nella gestione dei rischi, ha siglato una partnership strategica con Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), la filiale italiana della holding statunitense di Warren Buffett. L’accordo ha lo scopo di fornire una protezione legale completa a medici, infermieri e altri operatori sanitari, permettendo loro di concentrarsi sulla cura dei pazienti con maggiore tranquillità.

La medicina tra rischi e tutele

La professione medica è sempre più complessa, specializzata e tecnologica, esponendo i professionisti a un numero crescente di rischi. Tra i più comuni ci sono indagini penali, presunti errori diagnostici e terapeutici, malintesi con i pazienti e contenziosi sul consenso informato. Le cifre parlano chiaro: in Italia si contano circa 300.000 cause pendenti contro medici e strutture sanitarie, con circa 35.000 nuovi casi ogni anno. Pur risolvendosi nel 97% dei casi con un’assoluzione in ambito penale, questi contenziosi mettono a dura prova il lavoro quotidiano dei professionisti. La tutela legale diventa quindi un elemento indispensabile per la sicurezza dei medici e per la qualità dell’assistenza offerta.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Le due aziende si mostrano soddisfatte della partnership. Samuele Marconcini, nella foto, General Manager di Das, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi che la Rappresentanza Italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited – la filiale italiana della holding statunitense guidata da Warren Buffett – ci abbia scelti come partner per la difesa legale dei propri clienti. Siamo certi che le garanzie introdotte nell’offerta assicurativa dedicata ai medici e agli operatori siano solo il primo passo di una partnership che evolverà negli anni futuri, portando valore, innovazione e servizio sul mercato».

Nazareno Cerni, Country Manager per l’Italia di Berkshire Hathaway, ha commentato: «Siamo contenti di annunciare questa partnership strategica con DAS, che ci permette di introdurre la Tutela Legale come garanzia aggiuntiva nei nostri prodotti. Collaborare con un partner di così alta competenza e reputazione rafforza il nostro impegno a offrire soluzioni su misura per i nostri clienti. Insieme, stiamo costruendo un nuovo standard di affidabilità e protezione nel nostro settore».