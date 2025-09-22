Il Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, nella foto, consolida il proprio ruolo di partner strategico a livello globale e di promotore delle eccellenze italiane sui mercati internazionali, come dimostra il successo della prima edizione della Italian Equity Champions a New York. L’evento, organizzato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, gestita da Mauro Micillo, ha creato un ponte tra 25 case di investimento statunitensi e un gruppo selezionato di “super-campioni” italiani.

In primo piano: le eccellenze italiane a New York

L’iniziativa ha portato a New York nove aziende italiane quotate di rilievo: Azimut Holding, Brembo, CNH, Eni, Piaggio, Pirelli, Sanlorenzo, Technogym e Technoprobe. Questi “campioni” hanno avuto l’opportunità di incontrare oltre 30 investitori istituzionali, confermando il forte interesse e la fiducia del mercato statunitense nei confronti della solidità e del modello di crescita delle imprese del nostro Paese.

Obiettivo: rafforzare il legame con i capitali globali

L’evento rappresenta un’evoluzione del progetto avviato con l’Italian Stock Market Opportunities Conference e mira a rafforzare il legame tra le imprese italiane e i capitali globali. Alberto Mancuso, nella foto, Responsabile International Network della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

“Con Italian Equity Champions intendiamo promuovere le eccellenze italiane sui mercati internazionali, rafforzando il legame tra il mondo corporate italiano e gli investitori globali. I “super-campioni” selezionati sono società dell’Eurozona con caratteristiche fortemente distintive, che le rendono uniche nel proprio settore e capaci di affrontare con efficacia contesti complessi. L’iniziativa integra e arricchisce le numerose attività della Divisione IMI CIB, dedicate ad accelerare l’incontro tra capitali internazionali e imprese italiane”.

Scenario economico e sfide del 2025

Durante la conferenza, gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno fornito un quadro macroeconomico per il 2025, evidenziando le sfide dovute a fattori geopolitici (conflitti in corso, crisi di governo in Francia), macroeconomici (congiuntura meno brillante, dollaro debole) e di business (politiche commerciali USA). Nonostante questo scenario complesso, il 90% delle società italiane ha confermato o migliorato le proprie guidance nel secondo trimestre, dimostrando resilienza. Con la risoluzione del conflitto tariffario USA-EU, l’attenzione si sposta nuovamente sui fondamentali delle aziende e sugli utili attesi per il 2025-2026.

Presenza storica e ruolo di Intesa Sanpaolo negli USA

La Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo vanta una presenza storica negli Stati Uniti, con la sua filiale di New York che funge da hub cruciale per i clienti corporate e istituzionali. La banca ha partecipato a operazioni strategiche di rilievo, tra cui il progetto solare Cider, il terminal crocieristico di Miami, il New Terminal One dell’aeroporto JFK e il finanziamento di SunZia, la più grande infrastruttura energetica rinnovabile negli USA. Queste iniziative sottolineano la capacità del Gruppo di essere un partner di lungo periodo per le imprese globali.