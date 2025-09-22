(di Katherine Puce) Quando pensiamo all’indipendenza economica o al sostentamento di una nazione, la mente corre subito ai grandi giacimenti petroliferi o alle miniere d’oro: qualcosa di colossale, inaccessibile, lontano anni luce dalle tasche dei cittadini comuni. Eppure, oggi lo scenario è radicalmente cambiato. Bitcoin, blockchain e valute digitali rappresentano i nuovi lingotti, le nuove risorse strategiche su cui si gioca la sovranità economica del futuro.

Ad oggi, sono soprattutto le nazioni più potenti a rischiare di perdere terreno se non sanno integrare queste tecnologie nei propri modelli economici. Quello che una volta era solo terreno per pionieri e appassionati di tecnologia, oggi è diventato la leva del potere, dell’influenza e dell’autonomia finanziaria. Dal 2009 i bitcoin si sono imposti come valuta decentralizzata e basata sulla tecnologia della blockchain, un registro pubblico e immutabile che garantisce sicurezza e trasparenza, finendo per rendere sempre più facile scambiare denaro senza alcun controllo o intermediario classico, quali banche e, appunto, governi.

El Salvador e il precedente storico

Come può dunque questo nuovo sistema essersi spostato sul piano geopolitico negli anni successivi? Non si parla di un cambio improvviso, ma di un percorso che ha seguito piccoli passi, come El Salvador, il quale nel 2021 ha reso il Bitcoin moneta legale. Il piano è diventato politico e ha svelato a tutto il mondo quanto fosse alto il potenziale delle valute digitali come vera e propria riserva di valore alternativa, strumento anti-sanzioni o attrattore di capitali digitali.

Il controllo statale classico sulla moneta è stato sorpassato e, al posto del controllo centralizzato, i protagonisti sono diventati gli algoritmi che generano le monete digitali e mantengono viva la rete di utenti che ne usufruisce in tutto il mondo. Dunque, non solo lo Stato perde parzialmente il monopolio sulla moneta, ma si espone a una nuova e inedita volatilità estrema che lo rende estremamente vulnerabile. Inoltre, è sempre più difficile pensare di regolamentare qualcosa che viene così generato algoritmicamente e gira così liberamente attraverso la tecnologia mondiale.

La nuova sfida tra Stati e algoritmi

Quest’impossibilità di esercitare pienamente una supervisione normativa viene ignorata da molte nazioni che, capendo il gioco dei tempi, decidono di incentivare questa valuta decentralizzata per affermare la propria indipendenza da altre nazioni. Ma il problema della dipendenza da una struttura tecnologica che non controllano non solo rimane, ma si allarga tanto quanto la vulnerabilità.

Il piano della competizione, in questo caso, non può svolgersi solo tra Paesi sovrani, ma tra la nazione e la capacità di scegliere consapevolmente quali strumenti adottare, come regolarli e come proteggerli dalle instabilità del sistema globale. Più uno Stato si mostrerà capace di comprendere e tutelarsi, allo stesso tempo, dalla logica della rete, più potrà di fatto definirsi sovrano e competere con gli altri Stati senza dover cedere all’instabilità della rete stessa.