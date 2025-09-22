Il mercato del cibo kosher, una volta nicchia per la comunità ebraica, è in piena espansione. Con un giro d’affari stimato in 19,13 miliardi di dollari nel 2018, le previsioni indicano un valore di 25,62 miliardi entro il 2026, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,7% tra il 2019 e il 2026. La domanda è guidata da consumatori di ogni religione, attratti dalla percezione di prodotti di alta qualità e più sicuri. Lo dice un report di Allied Market Research.

Fattori di crescita e nuove opportunità

La crescita del settore è alimentata dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici degli ingredienti kosher come alternativa a quelli artificiali. Il cibo kosher non è più solo una scelta religiosa, ma una nuova tendenza nel settore alimentare. La domanda è particolarmente forte tra i consumatori intolleranti al lattosio, che vedono nei prodotti kosher un’opzione affidabile. Le aziende del settore stanno investendo in ricerca e sviluppo per innovare e creare nuovi prodotti, mentre l’aumento delle vendite online sta aprendo nuove opportunità di mercato, anche grazie a campagne di marketing mirate sui social media.

Nord America leader, l’Asia-Pacifico corre più veloce

A livello geografico, il Nord America continua a dominare il mercato, con quasi i due quinti dei ricavi totali nel 2018, grazie a una capillare disponibilità dei prodotti kosher nei vari canali di distribuzione. Tuttavia, la crescita più rapida è prevista in Asia-Pacifico, che si stima raggiungerà un CAGR del 5,7% entro il 2026. Questo trend è spinto dalla forte presenza di una popolazione millennial e dalla crescente adozione di stili di vita occidentali. Al contrario, in alcune aree dell’Asia-Pacifico e del LAMEA, la bassa penetrazione dei prodotti e la scarsa attività di marketing limitano ancora lo sviluppo del mercato.

I big del settore

Il mercato è presidiato da importanti attori globali del settore alimentare, tra cui: