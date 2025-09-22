Il Gruppo San Raffaele di Roma si prepara a un passo avanti nella lotta contro le demenze. L’istituto ha annunciato l’avvio di una sperimentazione clinica innovativa che utilizzerà la stimolazione transcranica a ultrasuoni focalizzati a bassa intensità (LItFUS), una tecnologia all’avanguardia per la neuromodulazione non invasiva. L’obiettivo è esplorare il potenziale terapeutico di questa tecnica su pazienti affetti da diverse forme e stadi di demenza.

Una nuova frontiera per le terapie non invasive

Questo studio, tra i primi al mondo nel suo genere, si concentra sulla LItFUS, un metodo che usa fasci di ultrasuoni, simili a quelli delle ecografie ma molto più precisi, per “accendere” aree cerebrali silenziate. Grazie alla neuronavigazione, che utilizza le immagini di risonanza magnetica del paziente, gli ultrasuoni possono essere diretti con precisione millimetrica a strutture profonde del cervello, come l’ippocampo, un’area cruciale per la memoria.

Mentre altre tecniche come la TMS (stimolazione magnetica) o la tDCS (stimolazione a correnti elettriche) agiscono solo su aree superficiali, la LItFUS, insieme alla più recente TPS, permette di raggiungere in profondità i circuiti nervosi.

Le potenzialità della LItFUS: un ‘direttore d’orchestra’ per il cervello

Il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroriabilitazione IRCCS San Raffaele di Roma, ha commentato i progressi nel campo delle terapie: “In questi ultimi anni l’armamentario terapeutico/riabilitativo delle demenze si è arricchito del contributo delle varie tecnologie di stimolazione transcranica non-invasiva. Mentre la stimolazione transcranica con impulsi magnetici (denominata TMS) o correnti elettriche a bassa intensità (denominata tDCS) può solo raggiungere aree relativamente superficiali e piuttosto ampie del cervello, le ultime scoperte hanno permesso alla stimolazione che impiega ‘onde d’urto acustiche’ (denominata TPS), e più di recente fasci di ultrasuoni, di concentrare energia anche in strutture profonde (es. l’ippocampo, una fondamentale centralina per la gestione ed organizzazione della memoria) con precisione millimetrica”.

Il professor Rossini ha inoltre paragonato il metodo a una metafora suggestiva: “La bassa intensità degli ultrasuoni emessi impedisce che nel focus di stimolazione ci sia un danno delle cellule nervose raggiunte dal fascio di energia. Al contrario, a seconda della frequenza di stimolazione, questa energia sembra in grado di far risuonare ad una frequenza ottimale i circuiti nervosi a cui le cellule appartengono e di favorirne in tal modo la formazione di nuovi capaci di vicariare le funzioni perdute e quindi di dare un recupero benefico”.

L’obiettivo è far sì che la LItFUS agisca come un direttore d’orchestra in un cervello dove alcune funzioni cognitive, come la memoria e l’attenzione, hanno smesso di funzionare correttamente. Gli stimoli mirati e indolori potrebbero rimettere in sintonia le aree cerebrali, ricostruendo l’armonia di un cervello sano.