La transizione energetica del patrimonio immobiliare italiano è in corso, ma i dati mostrano un quadro a due velocità. Se da un lato l’Italia ha già centrato una riduzione del 9,1% dei consumi energetici rispetto all’obiettivo del 16% fissato dalla Direttiva Casa Green per il 2030, dall’altro la strada è ancora lunga. Il risultato positivo è stato possibile soprattutto grazie agli interventi di efficientamento, in gran parte spinti dal Superbonus. Nonostante ciò, una recente elaborazione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni, basata sui dati SIAPE 2024, rivela che il 44% degli edifici residenziali per cui è stato richiesto l’attestato di prestazione energetica (APE) rientra ancora nelle classi peggiori (F e G), mentre solo il 14% si trova nelle classi più virtuose (A).

APE 2024: il quadro regione per regione

L’analisi territoriale evidenzia un divario significativo tra Nord e Sud. Le regioni con la più alta percentuale di edifici in classe F e G sono Toscana e Lazio (entrambe al 59%), seguite da Molise (57%), Basilicata (55%), Umbria (54%), Liguria e Calabria (entrambe al 53%). Al contrario, le aree più “verdi” si trovano al Nord, con le province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente 23% e 21% di edifici in classe A), Valle d’Aosta (20%), Lombardia (19%) e Veneto (18%).

Le province più virtuose e quelle in ritardo

A livello provinciale, la situazione rispecchia le tendenze regionali. Le province con la maggior concentrazione di immobili nelle classi energetiche più basse (F e G) sono Rieti (73%), Enna (69%) e Frosinone (66%). Sul fronte opposto, le province con il maggior numero di immobili in classe A sono Brescia (27%), Ascoli Piceno (25%) e Bergamo (23%).