Dopo la conclusione rapidissima del click day per il Buono Vesta, terminato in meno di mezz’ora a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili, arriva la difesa di Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità e vicesegretario di Fratelli d’Italia. In un momento di accese critiche sulla gestione e sull’efficacia dello strumento, Riboldi interviene per sostenere il collega di partito Maurizio Marrone, ideatore della misura.

Secondo quanto dichiarato da Riboldi, le polemiche non tengono conto dei risultati concreti raggiunti: “Chi pensava che il Buono Vesta non avrebbe avuto un impatto significativo, ora deve confrontarsi con i dati”. Sono stati richiesti in soli trenta minuti decimila voucher, per un valore totale di dieci milioni di euro. L’iniziativa, spiega l’assessore, risponde a un bisogno reale delle famiglie.

Il buono era destinato a nuclei con figli dai 0 ai 6 anni, per supportare le spese legate alla cura e all’educazione dei bambini. L’importo massimo, pari a 1.200 euro, veniva calibrato in base all’indicatore ISEE. Dai dati emerge che circa settemila famiglie hanno un ISEE compreso tra 10.000 e 35.000 euro, e che il 90% dei richiedenti è cittadino italiano, confermando così, secondo Riboldi, la coerenza tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti.

Il commento: il welfare percepito come un gioco di sorte

Dal punto di vista politico, l’intervento di Riboldi ha una funzione chiara: rafforzare la posizione di Maurizio Marrone all’interno del partito, dopo che il sistema del click day ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’accessibilità della misura. Anche all’interno degli ambienti della maggioranza emergono critiche riguardo la natura competitiva del meccanismo, che lascia fuori molte famiglie che avrebbero necessitato di sostegno.

L’assessore Riboldi sottolinea la necessità di un potenziamento dei fondi per garantire un’inclusione più ampia: “È indispensabile aumentare le risorse per non escludere chi non è riuscito ad accedere al buono. Marrone agirà con pragmatismo, ma la priorità resta assicurare continuità al Buono Vesta”.

Tuttavia, non vengono fornite indicazioni sul possibile innalzamento della quota o su modifiche strutturali al sistema di assegnazione, che resta basato su un modello competitivo e rapido, simile a un gioco dove conta essere pronti al momento giusto.

Il Buono Vesta rappresenta un intervento di welfare mirato a sostenere le famiglie con bambini piccoli, inserendosi in un contesto più ampio di politiche sociali regionali dedicate alla prima infanzia. Le critiche e le difficoltà emerse durante l’attuazione evidenziano le sfide che le istituzioni affrontano nel bilanciare tempi rapidi di erogazione con criteri equi e trasparenti.

Per garantire l’efficacia di questo tipo di misure, sarà necessaria una riflessione approfondita sulle modalità di distribuzione dei fondi e sulle soluzioni da adottare per evitare che la rapidità peggiori l’accesso dei beneficiari più vulnerabili.

La difesa pubblica di un esponente del partito appare come una strategia interna a Fratelli d’Italia finalizzata a rafforzare la posizione del movimento riguardo al welfare familiare. Questo avviene in un momento delicato, in cui l’esito del click day potrebbe compromettere l’intera strategia messa in campo. La richiesta di un immediato rifinanziamento rappresenta anche un chiaro segnale rivolto agli alleati di governo a livello regionale, che ora dovranno decidere se e in che modo procedere con questo strumento di sostegno.

Al momento, infatti, la misura rimane sospesa dopo il primo round. Le famiglie che non sono riuscite a ottenere i benefici restano in attesa di ulteriori sviluppi. Le autorità competenti non hanno ancora indicato una data precisa per un’eventuale seconda fase del bando.