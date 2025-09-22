Una governance efficace rivolta a promuovere la crescita sostenibile delle imprese familiari non quotate, rafforzare i legami con tutti gli stakeholder, attrarre figure manageriali e consiglieri esterni con competenze specializzate, preparare le aziende a eventuali aperture verso i mercati finanziari e accompagnare la trasformazione digitale: questi sono alcuni degli obiettivi chiave dei nuovi Princìpi per il governo delle imprese familiari non quotate – Codice di Autodisciplina, presentati nell’Auditorium Michele Ferrero presso la SDA Bocconi.

Il progetto è stato promosso da Aidaf e Assonime, con il contributo e il coordinamento scientifico della SDA Bocconi e della cattedra Aidaf-Ey di strategia delle aziende familiari, intitolata ad Alberto Falck.

Tali princìpi, dieci in totale, sono stati sottoposti a consultazione pubblica e rappresentano le basi per le procedure di governance che le imprese familiari non quotate potranno adottare su base volontaria. Sono accompagnati da linee guida di buona pratica, non vincolanti, che ogni azienda potrà personalizzare in funzione delle proprie esigenze specifiche.

Una novità importante è l’istituzione di un sistema di monitoraggio affidato al comitato per la corporate governance delle imprese familiari non quotate. Questo organismo avrà il compito di verificare l’applicazione del codice, proporre eventuali aggiornamenti e fornire supporto alle aziende aderenti, tenendo conto delle migliori pratiche e dei cambiamenti normativi in corso.

Cristina Bombassei, presidente di Aidaf, ha commentato:

“Vogliamo offrire alle imprese familiari una vera bussola per il futuro: uno strumento capace di rafforzarne la competitività, guidare una crescita sostenibile e consolidare il dialogo con tutti gli stakeholder. Si tratta di un supporto agile, concreto e moderno, pensato per accompagnarle nelle sfide attuali e future senza perdere di vista i valori che le hanno rese resilienti.”

Per Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, l’obiettivo è quello di proporre:

“Uno strumento pratico e flessibile che permetta alle imprese familiari non quotate di definire un assetto di governance societaria in linea con le aspettative del mercato finanziario e degli stakeholder, utile per cogliere maggiori opportunità di crescita e per gestire i rischi con maggiore consapevolezza.”