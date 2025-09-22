Iniziativa congiunta di Anas (Gruppo Fs) e dell’associazione “Donatorinati della Polizia di Stato” per promuovere la cultura della donazione di sangue. L’evento, che si è svolto in Piazza del Viminale a Roma, ha visto la partecipazione di medici del Policlinico Gemelli, a bordo di un’autoemoteca, per la raccolta di sangue. L’iniziativa ha unito i temi della donazione, della prevenzione e della sicurezza stradale, evidenziando il forte legame tra questi ambiti.

La sinergia tra Anas e Donatorinati

All’evento hanno partecipato alcuni cantonieri Anas e lo schermitore paralimpico Amelio Castro Grueso, atleta del Team delle Fiamme Oro, la cui storia personale – un grave incidente stradale nel 2012 – ha dato risalto all’importanza della prevenzione. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato l’impegno dell’azienda: “Anas è impegnata quotidianamente nel prevenire gli incidenti. Il sostegno alle iniziative di Donatorinati rappresenta un dovere civico e mira a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza raggiungendo i donatori nei luoghi della quotidianità. Il tema della prevenzione dell’incidentalità stradale, sostenuto in prima linea da Anas, è legato a doppio filo con quello della donazione, perché spesso i sinistri stradali determinano un forte fabbisogno di sangue.”

Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato, ha messo in risalto il valore della donazione come atto civico: “Donare il sangue è un dovere civico, la disponibilità di sangue un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità. Diventare donatore di sangue significa affermare con gesti concreti il valore della vita, contribuendo in modo immediato a salvare un’altra persona. La sinergia istituzionale è fondamentale per dare un esempio ai cittadini, ai giovani spesso disorientati. Ringrazio Anas per la collaborazione solidale che ci aiuta ad esserci sempre, perché chi dona il sangue, dona la vita.”

La sicurezza stradale: un obiettivo sfidante per Anas

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Anas per la sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre del 50% le vittime di incidenti entro il 2030 e raggiungere la “Vision Zero vittime” entro il 2050. Per raggiungere questi traguardi, l’azienda si concentra non solo sulla manutenzione della rete, ma anche sulla ricerca e sviluppo di tecnologie di sicurezza passiva e mobilità smart. Parallelamente, vengono realizzate campagne di comunicazione ed educazione, come “Guida e Basta”, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato.