Un ritorno di fiamma nel mondo del food delivery. Alfonsino, la società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nel servizio di order&delivery nei centri di medie e piccole dimensioni, ha annunciato di aver ripristinato la collaborazione con Black Burger, noto marchio di hamburgerie gourmet. Questa partnership era stata sospesa in precedenza a causa di scelte strategiche di Black Burger.

Perché Black Burger è tornato su Alfonsino

Dopo una parentesi trascorsa con altre piattaforme, Black Burger ha valutato attentamente la qualità del servizio, le performance e la percezione del cliente finale. L’analisi ha portato a una conclusione chiara: il modello operativo e relazionale di Alfonsino è il più coerente con le esigenze del brand in termini di posizionamento, efficienza e immagine. Il legame tra le due realtà, quindi, si rinsalda dopo un periodo di pausa. Claudio Cipriani, CAO di Alfonsino, ha commentato con soddisfazione l’accordo: “Il ritorno di Black Burger rappresenta molto più di una semplice riattivazione commerciale: è la conferma che quando due realtà condividono una visione di qualità, servizio e prossimità, il legame resiste al tempo e alle scelte strategiche. Abbiamo il massimo rispetto per un brand come Black Burger, che ha saputo mettersi in discussione e scegliere – con piena consapevolezza – il partner più adatto al proprio modo di intendere il delivery. La loro fiducia rafforza la nostra convinzione: costruire valore, nel lungo periodo, premia sempre”.