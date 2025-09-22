Gli Emirati Arabi Uniti rafforzano la loro ambizione di diventare un centro nevralgico per l’intelligenza artificiale. Il Technology Innovation Institute (TII) di Abu Dhabi e il gigante americano dei chip Nvidia hanno annunciato l’apertura di un laboratorio di ricerca congiunto, il primo del genere in Medio Oriente. L’iniziativa, comunicata da TII, si concentrerà sullo sviluppo di modelli di IA di nuova generazione e di piattaforme robotiche avanzate.

Un polo di eccellenza nel deserto

Il nuovo centro, denominato Nvidia AI Technology Center, unirà le competenze di ricerca del TII con la potenza di calcolo e i modelli di intelligenza artificiale di Nvidia. L’accordo consentirà al TII di accedere a specifici chip GPU di punta, essenziali per la ricerca sulla robotica. Come ha spiegato Najwa Aaraj, CEO di TII, in un’intervista: “Si tratta di un chip che useremo per la prima volta… Si chiama chip Thor, ed è un chip che consente lo sviluppo di sistemi robotici avanzati”. Il TII, braccio di ricerca applicata del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata di Abu Dhabi, è già al lavoro su progetti ambiziosi che includono robot umanoidi, quadrupedi e bracci robotici.

Tra ambizioni e sfide diplomatiche

Il piano degli Emirati Arabi Uniti di diventare un attore globale nel settore dell’IA non è un segreto. Il Paese del Golfo ha investito miliardi di dollari per assicurarsi l’accesso a tecnologie avanzate, sfruttando le sue solide relazioni con gli Stati Uniti. Un esempio lampante è l’accordo miliardario firmato a maggio per la costruzione di uno dei più grandi hub di data center al mondo ad Abu Dhabi, che dovrebbe impiegare i chip Nvidia più avanzati. Tuttavia, questo progetto non è ancora stato finalizzato a causa di “preoccupazioni legate alla sicurezza dovute ai legami stretti degli Emirati Arabi Uniti con la Cina”, come riportato da Reuters. Nonostante queste frizioni, la collaborazione tra TII e Nvidia è di lunga data, con l’istituto che già utilizza i chip americani per l’addestramento dei propri modelli linguistici. Le trattative per il laboratorio congiunto sono iniziate circa un anno fa, e il centro ospiterà team e personale dedicato da entrambe le parti.