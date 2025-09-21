A Cagliari, il turismo di lusso incontra la mobilità sostenibile. Il Veridia Resort, che fa parte del prestigioso Radisson Hotel Group, ha siglato una partnership strategica con la startup innovativa Unicorn Mobility. L’accordo arricchisce l’offerta del resort sardo con un servizio di noleggio di e-bike a marchio Pirelli | Unicorn Mobility, offrendo agli ospiti una nuova esperienza per esplorare la celebre località di Chia in modo ecologico.

Un’oasi di pace a impatto zero

La collaborazione tra Veridia Resort e Unicorn Mobility si basa su una visione condivisa di un turismo più consapevole. Il servizio permette agli ospiti di noleggiare e-bike premium dotate di casco, GPS e sistema d’allarme, il tutto gestibile tramite un’applicazione interattiva. Questa iniziativa risponde al crescente interesse per il cicloturismo, una pratica in linea con la filosofia del resort che invita a “rallentare, rigenerarsi e vivere il territorio in modo autentico e rispettoso”.

Le voci della partnership

Gianluca Iorio, nella foto, co-founder di Unicorn Mobility, ha espresso il suo orgoglio per l’accordo: “Il cicloturismo si sta rivelando una pratica sempre più diffusa, grazie alla crescente attenzione per uno stile di vita sano e attivo, e soprattutto sostenibile per sé stessi e l’ambiente. Ci rende particolarmente orgogliosi la partnership con un resort come Veridia, che mette al centro del proprio concept l’importanza della natura e della tranquillità. Questo invita i turisti a riscoprire e vivere appieno il territorio, e incentivare questa nuova modalità di soggiorno vacanza si sposa appieno con la nostra vision, verso un turismo più consapevole e sostenibile”.

Pierandrea Concu, direttore del Veridia Resort, ha sottolineato come la partnership si integri perfettamente con l’offerta della struttura: “Per noi di Veridia la natura è parte integrante dell’esperienza che vogliamo offrire ai nostri ospiti: un invito a rallentare, rigenerarsi e vivere il territorio in modo autentico e rispettoso. La partnership con Unicorn Mobility arricchisce ulteriormente la nostra proposta, permettendo a chi ci sceglie di esplorare le bellezze di Chia e della Sardegna con un mezzo innovativo, comodo e sostenibile. Crediamo che queste e-bike siano un tassello importante per promuovere un turismo più consapevole, in armonia con la straordinaria bellezza che ci circonda”.