Un riconoscimento significativo arriva per Toimi, un’agenzia digitale europea che è stata inserita nella lista delle “Top Oil & Energy Web Design Companies” da SuperbCompanies. Questo premio sottolinea la crescente importanza della trasformazione digitale nel settore energetico e il ruolo di Toimi come partner specializzato nella creazione di presenze digitali e sistemi di brand che non solo appaiono professionali, ma gestiscono anche la complessità di operazioni multimiliardarie.

Dalla carta alla piattaforma: la trasformazione del settore

Il settore energetico sta subendo una rapida trasformazione digitale, spinta dall’aumento della domanda globale di elettricità e dalla necessità di ottimizzare le operazioni. La International Energy Agency (IEA) prevede una crescita del consumo globale di elettricità di quasi il 4% all’anno fino al 2027. Di pari passo, la ricerca di McKinsey conferma che le aziende del settore che utilizzano l’analisi avanzata possono ottenere un valore aggiunto di oltre $5 al barile.

Toimi ha dimostrato di essere all’altezza di queste sfide. Un esempio è la creazione di un Digital Commodity Marketplace, che ha trasformato un processo di trading tradizionalmente opaco in un ecosistema digitale trasparente. La piattaforma connette fornitori, produttori e consumatori, eliminando intermediari e accelerando le transazioni. Altre soluzioni includono l’integrazione con sistemi ERP, la verifica automatica dei fornitori e le app mobili per il lavoro offline.

Oltre il design: fiducia e strategia

Il lavoro di Toimi va oltre l’estetica. Per una grande azienda di servizi petroliferi, l’agenzia ha sviluppato un portale aziendale ottimizzato per le richieste di offerta (RFQ) e le partnership globali. Il focus del progetto è stato l’intuitività della navigazione, il supporto multilingue e l’integrazione di elementi di credibilità, come le certificazioni di qualità. Il risultato è una presenza digitale che posiziona il cliente come un partner affidabile nei tender internazionali. L’agenzia ha anche supportato le aziende che entrano in nuovi mercati creando sistemi di brand identity unificati, che bilanciano l’adattamento culturale locale con una coerenza globale.