Un investimento da 6 milioni di euro per la sanità del territorio e la tecnologia d’avanguardia: la Regione Lombardia ha inaugurato il nuovo sistema chirurgico robotico Da Vinci Xi all’ospedale di Garbagnate Milanese. L’obiettivo è potenziare le prestazioni e offrire ai pazienti interventi meno invasivi e con tempi di recupero più rapidi.

La robotica al servizio dei pazienti

Il sistema Da Vinci Xi, assegnato nell’ambito di un progetto regionale promosso dalla Direzione Generale Welfare, integra informatica, ingegneria e robotica per assistere i chirurghi in procedure endoscopiche. La tecnologia, che ha richiesto un investimento complessivo superiore ai 6 milioni di euro, punta a valorizzare le competenze dei professionisti locali e a soddisfare la domanda di servizi sanitari nel territorio rhodense, riducendo gli spostamenti dei pazienti.

Le voci dall’inaugurazione

L’evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui il vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Finanza, Marco Alparone, e gli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile). Presenti anche il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Marco Osnato, e il Direttore Generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio.

La Regione ha definito il nuovo macchinario “un passo importante verso procedure chirurgiche più precise e meno invasive, garantendo tempi di recupero più rapidi per i pazienti e un potenziamento delle prestazioni offerte sul territorio”.

L’assessore Bertolaso ha aggiunto: “Con l’inaugurazione di questo sistema robotico all’Asst Rhodense dimostriamo il nostro impegno per una chirurgia moderna e accessibile, che pone al centro il benessere dei cittadini e il supporto ai nostri operatori sanitari”.