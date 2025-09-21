Sabato sera all’insegna della musica e del ballo nel cortile di Palazzo Giureconsulti, teatro del Beauty Saturday Night organizzato nell’ambito della Milano Beauty Week. L’evento, promosso da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof e Esxence, celebra la cultura della bellezza e del benessere, con chiusura prevista per questa sera.

Prima dell’inizio della serata danzante sotto il Duomo di Milano, si è svolta la camminata a ritmo di musica chiamata Fitness Walk, che ha visto protagonisti numerosi partecipanti intenti a eseguire esercizi di allenamento passeggiando per il centro cittadino.

L’evento ha attratto sia curiosi sia appassionati di musica dance, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente in una delle piazze più iconiche di Milano.

Questa sera, su invito, è invece previsto un incontro esclusivo al Teatro alla Scala per la premiazione delle migliori fragranze selezionate dall’Accademia del Profumo. A seguire, gli allievi della Scuola di Ballo diretti da Frédéric Olivieri presenteranno lo spettacolo dal titolo Gesti di Bellezza, un omaggio performativo alla splendida sinergia tra danza e bellezza.