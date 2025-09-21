Il segretario della Lega, Matteo Salvini, aveva anticipato che la decisione sarebbe arrivata dopo il raduno di Pontida. Ora, concluso l’incontro del Carroccio, da domani, 22 settembre, ogni giorno sarà utile per scegliere i candidati presidente nelle tre regioni ancora in attesa: Veneto, Campania e Puglia.

Il malcontento dei militanti pugliesi è palpabile e si somma all’impazienza dei dirigenti. Lo testimoniano le parole di Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che denuncia: «L’incertezza è diventata indecente e irresponsabile, ogni ulteriore rinvio rischia di essere un vero e proprio suicidio politico».

Il capogruppo non si limita a lamentare la situazione, ma propone una linea precisa: «La favola dei civici deve terminare. Affidare la guida della coalizione, a poche settimane dal voto, a chi non ha esperienza politica, non è radicato nel territorio e non conosce i dossier sarebbe un errore imperdonabile. Solo un profilo politico può avere la forza e la credibilità necessarie per parlare con cognizione di causa, unire le forze e costruire una lista civica di sostegno».

Attualmente sono tre i nomi in gioco: il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, civico vicino al centrodestra; il coordinatore e deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis; e il sottosegretario e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato.

Le chance del sindaco Annese sembrano diminuire soprattutto dopo il suo messaggio ai segretari pugliesi della coalizione, in cui ha manifestato l’intenzione di ritirarsi dalla corsa. Pur essendo stato invitato a riflettere su questa decisione, l’ambiente intorno a lui appare meno favorevole.

In primo piano rimangono dunque i due politici eletti, come auspicato da Conserva: D’Attis, che aveva annunciato la disponibilità già un paio di mesi fa in un’intervista, e Gemmato, che più recentemente ha confermato a un giornalista la sua disponibilità a candidarsi.

In vista delle scelte decisive, la coalizione di centrodestra è chiamata a ponderare con attenzione le candidature per mantenere compattezza e incisività elettorale in una fase politica particolarmente delicata.

Nonostante una sconfitta, l’entusiasmo all’interno del centrodestra pugliese appare contenuto. Nel frattempo, il deputato di Forza Italia, Gianluca D’Attis, risponde all’intervista rilasciata al Corriere dall’ex senatore Giovanni Procacci, il quale auspicava per la Regione una vera e propria «stagione costituente».

Gianluca D’Attis replica:

«Il tono mi sembra piuttosto enfatico. Fatico a vedere dove dovrebbe concretizzarsi la riforma di cui si parla. Procacci sostiene solo l’introduzione della figura del consigliere supplente, vale a dire colui che prende temporaneamente il posto del consigliere nominato assessore. Questo comporterebbe l’arrivo di 8 persone in più in Consiglio regionale, che sembra più che altro una risposta alle numerose richieste di candidatura all’interno del centrosinistra.»

In realtà, Procacci prevede anche una revisione della legge elettorale regionale e l’eliminazione del voto segreto in Aula, due temi delicati per la governance pugliese.

D’Attis aggiunge:

«Vogliono abolire il voto segreto perché prevedono, in caso di vittoria, una coalizione piuttosto fragile, soprattutto alla luce delle tensioni emerse tra Emiliano e Decaro. Ritengo però che questa non sia la riforma capace di cambiare radicalmente il destino della Puglia.»

Quanto alla legge elettorale, il deputato di Forza Italia riconosce l’esistenza di criticità, ma sottolinea anche la tempistica delle proposte.

D’Attis osserva:

«Ogni sistema elettorale presenta punti critici. Le osservazioni di Procacci meritano certamente attenzione, ma ci si ricorda di questi argomenti solo ora, a pochi mesi dalle elezioni? Ricordo che mesi fa il Partito Democratico aveva avanzato un pacchetto di modifiche da discutere e approvare, e Forza Italia si era detta disponibile al confronto. Da allora però non se n’è fatto più nulla, ma non è stata colpa nostra. Ora si parla di riforme, e va bene, ma sarebbe opportuno affrontarle nella prossima legislatura.»

Il dibattito sulle riforme istituzionali in Puglia riapre così un confronto sulla struttura e la funzionalità del Consiglio regionale, con particolare attenzione alle dinamiche di coalizione e alle strategie elettorali dei principali schieramenti.