La dialettica politica riguardo alla sicurezza non convince Giovanni Manildo. Il candidato presidente del Veneto per la coalizione progressista vuole allontanarsi dalla tradizionale contrapposizione tra il «pugno di ferro» proposto dal centrodestra e il «guanto di velluto» del centrosinistra. Manildo sottolinea che la sicurezza non deve essere un tema di schieramenti politici, ma un argomento da affrontare con pragmatismo e concretezza.

Giovanni Manildo spiega come il centrosinistra intende gestire il tema della sicurezza:

“Con il rispetto rigoroso delle regole, attraverso misure repressive efficaci, la certezza delle sanzioni e un’attenzione costante ai fenomeni sociali e ai processi educativi. Non esistono ricette universali e nessuna forza politica può vantare soluzioni definitive. La sicurezza riguarda tutte le città, grandi e piccole, governate sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Prima di tutto, è un diritto fondamentale dei cittadini. Sono disponibile a sedermi con il candidato del centrodestra per un confronto serio, senza retorica né slogan, per individuare risposte concrete.”

Manildo definisce la sicurezza come una vera emergenza sociale. La sua principale preoccupazione riguarda in particolare i giovani, evidenziando il crescente fenomeno delle bande e delle baby gang. Afferma infatti che vi è un diffuso senso di disobbedienza verso le norme e le istituzioni, e che le situazioni più critiche vanno gestite con maggiore determinazione, evitando che alcune persone restino emarginate.

La proposta avanzata dal candidato progressista è un’azione congiunta su più fronti. Da una parte, un potenziamento delle forze dell’ordine attraverso un incremento delle assunzioni. Dall’altra, il rafforzamento dei presidi sociali, con interventi nelle scuole, nel settore sanitario e nella sicurezza sociale. Secondo Manildo, chi opera in questi ambiti deve poter contare su un riconoscimento sociale adeguato insieme a una giusta retribuzione.

Critica inoltre la destra per aver trasformato il dibattito sulla sicurezza in un mero esercizio di slogan, senza tradurre le parole in azioni concrete. Evidenzia come molte misure vengano presentate come risolutive, ma senza reali effetti tangibili, alimentando un crescente senso di insicurezza nelle città.

L’attuale clima di insicurezza in Veneto appare evidente, soprattutto dopo trent’anni di amministrazioni di centrodestra a livello regionale e tre anni a livello nazionale. Mentre la retorica politica continua a riempire il dibattito, i problemi reali nel campo della sicurezza sono in costante aumento e richiedono un’attenzione più concreta.

Il centrosinistra viene criticato per un approccio troppo morbido sulla questione della sicurezza?

La risposta è chiara: è necessario affrontare questo tema con determinazione, ponendolo al primo posto nell’agenda politica. Occorre garantire certezza della pena, applicare rigore nei confronti di chi commette illeciti e investire maggiormente nella prevenzione. Non si tratta di sottovalutare l’argomento, ma piuttosto di discuterne con maggiore forza e convinzione.

A Vicenza, il sindaco Possamai, esponente del Partito Democratico, ha inserito la sicurezza tra le priorità della sua amministrazione.

Condivido pienamente la sua visione: i cittadini devono percepire che le misure adottate siano efficaci e che le regole siano rispettate da tutti. Il sindaco, inoltre, dimostra di avere un approccio equilibrato di fronte alle situazioni di criticità.

Qual è invece la posizione riguardo alle cosiddette “zone rosse”? A Padova, il centrosinistra non intende adottarle.

In alcune circostanze, le zone rosse rappresentano soltanto un apparire e finiscono per essere palliative o strumenti punitivi, senza risolvere i problemi a fondo, soprattutto in assenza di strategie ben definite. In altri casi, invece, possono dare risultati positivi. Perciò ritengo che se un’area è interessata da fenomeni rilevanti, sia necessario un controllo più capillare e strutturato: la sola istituzione di una zona rossa non è sufficiente.

Si mostra favorevole all’uso del taser per le forze dell’ordine?

Non lo considero un’urgenza. Non credo che l’introduzione di questo strumento possa cambiare in modo significativo la situazione cittadina. Piuttosto, il vero problema è il rispetto che i cittadini devono mostrare nei confronti delle forze di polizia, un aspetto che sembra spesso trascurato.

Lei si candida a guidare una Regione che storicamente è sempre stata a guida centrodestra. Come si sta preparando ad affrontare una coalizione che gode di un certo vantaggio?

La strategia consiste nell’intercettare il desiderio di cambiamento e alternanza che si avverte dopo trent’anni di dominio politico. Anche tra gli elettori di centrodestra si percepisce una sensazione di insoddisfazione: questo Veneto fatica a essere considerato ancora felice. Dopo tre mandati di Luca Zaia e altrettanti di Galan, è finita un’epoca.

Cittadini, portatori di interessi e associazioni chiedono di essere ascoltati. Alcune tematiche ricorrono con grande frequenza in ogni incontro, prime fra tutte la sanità, seguita dal sociale e dalle difficoltà degli anziani, infine lo sviluppo economico e gli investimenti.

In questa cornice, la sicurezza resta una priorità trasversale che coinvolge particolarmente le nuove generazioni.