Proofpoint, leader globale della cybersecurity, scommette sul padel per espandere il proprio brand a livello internazionale. L’azienda ha annunciato una partnership strategica di due anni con Delfina Brea, nella foto, la giocatrice argentina che ha scalato le vette del ranking mondiale, diventando la numero uno al mondo del Qatar Airways Premier Padel Tour.

L’alleanza tra sport e sicurezza digitale

La scelta di Delfina Brea non è casuale. L’atleta, con oltre 300.000 follower, porta con sé non solo un grande successo sportivo, ma anche una forte presenza digitale, un aspetto fondamentale per un’azienda come Proofpoint che mira a consolidare la sua immagine in mercati strategici come Stati Uniti, Messico, Regno Unito, Germania e Francia. La stessa Brea ha sottolineato la profonda affinità tra il padel e la cybersecurity.

“Il padel è un gioco fatto di tempismo, anticipazione e azioni decisive sotto pressione,” ha affermato Delfina Brea. “Ogni punto richiede concentrazione estrema, reazioni rapide e capacità di stare un passo avanti all’avversario. Ecco perché sono orgogliosa di collaborare con Proofpoint: ha lo stesso approccio alla cybersecurity. Proprio come io proteggo il campo con agilità e consapevolezza, Proofpoint difende persone e dati con precisione e lungimiranza. È un’alleanza potente: entrambi ci impegniamo ad anticipare le minacce.”

Il padel è uno degli sport a più rapida crescita a livello globale, con oltre 25 milioni di giocatori attivi e la prospettiva di diventare disciplina olimpica entro il 2032. Questa espansione offre a Proofpoint l’opportunità di raggiungere un pubblico vasto e altamente coinvolto.

Valori condivisi e sguardo al futuro

Anche Ryan Kalember, Chief Strategy Officer di Proofpoint, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Delfina come nostra brand ambassador,” ha dichiarato. “La sua determinazione, disciplina e influenza globale rispecchiano i valori che sosteniamo in Proofpoint. Questa partnership ci consente di stabilire un dialogo autentico e dinamico con il pubblico, in tutti i mercati in cui proteggiamo le aziende in modo continuo dalle attuali sofisticate minacce cyber.”

L’alleanza tra l’azienda di cybersecurity e la stella del padel rappresenta una mossa strategica che coniuga innovazione, espansione internazionale e valori culturali, sfruttando l’onda di popolarità di uno sport dinamico e sempre più globale.