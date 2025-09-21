«Qui non ci sono due versioni: ci sono i fatti. Ed è evidente che questa persona non è aggiornata». Lo scontro si intensifica con una risposta decisa. Dopo le critiche del segretario nazionale dell’Uspp, l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, arriva una replica dura da parte del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che porta la tensione a un livello insolito, superando il suo abituale stile pacato. Il governatore respinge con forza le accuse di Leonardo Angiulli riguardanti la situazione della casa circondariale di Bolzano e la presunta negligenza di Palazzo Widmann. Le dichiarazioni di Angiulli, rilasciate venerdì al termine di un sopralluogo in via Dante, erano state precise: «Il vero problema è con la vostra Provincia. Ho avanzato diverse richieste riguardanti il mondo carcerario, ma l’attuale presidente non mi ha mai ricevuto».

Questa affermazione ha sollevato una pronta reazione da parte della Provincia. Kompatscher smentisce categoricamente che l’Uspp abbia mai richiesto un incontro. «Abbiamo verificato a fondo, risalendo anche a due anni fa nelle ricerche sul sistema, e non risulta alcuna richiesta ufficiale via computer né in altri modi — afferma il presidente, irritato e senza risparmiare critiche verso il sindacalista —. Mi spiace che questa persona si comporti in questo modo, non comprendo il motivo di un attacco gratuito alla Provincia. È evidente che ci troviamo di fronte a un soggetto male informato. Avrebbe dovuto documentarsi prima di fare simili dichiarazioni».

Arno Kompatscher sottolinea l’impegno costante e pluriennale della Provincia e di se stesso nella gestione delle problematiche legate al carcere di Bolzano. «Ho più volte contattato il governo nazionale per trovare una soluzione ragionevole, sono stato il portavoce delle richieste sindacali da almeno cinque o sei anni, chiedendo un incremento delle risorse umane e un ampliamento dell’organico, ho promosso interventi di ristrutturazione per risanare il tetto, ma anche per pianificare la costruzione di una nuova struttura carceraria. Questo impegno è costante e viene portato avanti settimanalmente».

Il presidente della Provincia ha ribadito con fermezza il suo impegno e la costanza nel sollevare la questione del carcere. «Ho scritto numerose lettere al ministro e partecipato a molteplici incontri dedicati alla casa circondariale», ha sottolineato, «gli appuntamenti richiesti e svolti sono ormai più di una decina».

Il problema principale rimane il finanziamento. Secondo il presidente, la Provincia non si è limitata a sollecitare il governo centrale, ma si è addirittura offerta di mettere a disposizione risorse economiche per la realizzazione della nuova struttura. «Ho proposto persino di anticipare i fondi necessari per costruire il nuovo carcere, tuttavia non possiamo agire da soli: questa è una responsabilità dello Stato. La Provincia non ha la competenza per edificare un istituto penitenziario».

Questa dichiarazione risponde direttamente all’esempio fatto da Angiulli riguardo al caso di Trento, rimandando la responsabilità al governo nazionale. «È sufficiente indirizzare le richieste agli uffici competenti. Io stesso ho portato personalmente a Roma le istanze, accompagnate anche dalle lettere dei sindacati», ha aggiunto Kompatscher, esprimendo una certa frustrazione per la discussione in corso.

Il presidente ha spiegato: «Mi trovo spesso di fronte a interlocutori poco informati, vedo che le nostre comunicazioni puntuali vengono sistematicamente ignorate. Non è una questione di versioni diverse: sono i fatti che parlano». Questa dura presa di posizione evidenzia una netta distanza rispetto al dibattito locale, spostando la responsabilità decisiva sul livello centrale dello Stato.