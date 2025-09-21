(di Katherine Puce) In economia classica il valore è generato dalla quantità di lavoro impiegato per produrlo e dal livello di utilità. In breve, si basa su un equilibrio generale tra domanda e offerta del mercato. Ma è la rarità a essere decisiva, in quanto bene raro. Nel mondo digitale questi equilibri cambiano: la scarsità è rara, poiché i beni possono essere copiati all’infinito a costo zero.

Marchi di moda, aziende tecnologiche e persino l’industria dell’intrattenimento sfruttano il concetto di “limited edition” o “drop esclusivi” per generare hype e aumentare il valore percepito dei loro prodotti. In questo modo, la scarsità non è più solo una condizione naturale legata alle risorse fisiche, ma diventa uno strumento di marketing e controllo del mercato.

Una nuova scarsità digitale

L’unico modo per creare valore è dunque creare a sua volta un nuovo tipo di scarsità artificiale, limitando intenzionalmente la disponibilità di qualcosa che, in realtà, potrebbe essere replicato all’infinito. Un’illusione che è alla base della strategia di molte aziende, che usano questo meccanismo per limitare l’accesso a beni digitali e renderli più desiderabili.

Rarità su richiesta

Questo avviene attraverso NFT e drop limitati. I primi sono certificati digitali unici che dimostrano la proprietà di un’immagine o di un file online, anche se chiunque può copiarlo: ciò che conta è avere l’“originale” registrato su blockchain. I secondi sono vendite a tempo o a quantità ridotte di prodotti, usati per spingere le persone ad acquisti immediati. In entrambi i casi, la combinazione di rarità ed esclusività alimenta la paura di perdere l’occasione, trasformando beni digitali comuni in oggetti di valore.

È così che nasce il concetto di “economia della scarsità artificiale”, capace di rispondere a questa nuova strategia nel mondo digitale, superando il problema delle copie illimitate dei beni. Non solo aziende, ma anche creatori e artisti hanno ormai limitato volontariamente l’accesso a certi prodotti o contenuti per renderli unici e desiderabili.

Una rivoluzione nel modo di creare valore digitale

Il mercato si slancia sull’onda degli NFT che, secondo Cointelegraph, che riporta dati dal report di DappRadar, nel primo semestre del 2025 ha raggiunto vendite globali per circa 2,8 miliardi di dollari. A luglio, le vendite sono salite a 574 milioni di dollari, con un aumento del 47,6% rispetto al mese precedente.

Non si tratta di una semplice moda o strategia passeggera, ma di un vero e proprio cambiamento nel modo di creare valore nel mondo digitale. L’economia della scarsità artificiale digitale sta riscrivendo le regole del mercato ed è capace di generare un settore da milioni di dollari. Controllare l’accesso e la disponibilità diventa la chiave per costruire desiderio e valore, aprendo nuove frontiere per artisti, creatori e aziende in cerca di opportunità nel futuro digitale.