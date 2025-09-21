Il paroliere Mogol è stato recentemente inserito dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, tra le figure simbolo del partito, accanto a icone come il neo beato Carlo Acutis, Margareth Thatcher, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e, naturalmente, il fondatore Silvio Berlusconi. Un riconoscimento importante che ha colto di sorpresa il celebre autore di testi musicali.

Giulio Rapetti, noto con lo pseudonimo Mogol, che ha recentemente festeggiato gli 89 anni, ha risposto con un sorriso alla chiamata del Corriere manifestando la sua gratitudine: «Ho apprezzato molto, Tajani mi aveva informato, ma veder nominato il mio nome accanto a queste grandi personalità storiche mi riempie di orgoglio. È un dono significativo».

Attualmente ospite di una struttura sanitaria per un controllo di routine, Mogol confida di sperare di ricevere presto il via libera per partecipare all’evento di Forza Italia previsto nel prossimo fine settimana a Telese Terme, vicino a Benevento. La sua fedeltà alla destra è nota da tempo; di recente ha anche rivelato di aver votato proprio per Forza Italia. Alla luce della scomparsa di Berlusconi, molti avevano pronosticato un calo nei consensi del partito, ma lui non si è detto sorpreso: «I partiti sono una cosa, ma le persone ne sono un’altra. Qui ci sono figure di grande valore umano e politico, come i miei cari amici Antonio Tajani e Maurizio Gasparri, che lavorano discretamente per il bene comune».

Il rapporto tra Mogol e Silvio Berlusconi è stato però relativamente limitato: «L’unico incontro risale ai primi anni Ottanta, quando le prime emittenti televisive di Berlusconi stavano prendendo forma. Andai a fargli visita e gli offrii un consiglio: scegliere un evento concreto su cui costruire un programma televisivo, piuttosto che una generica ideologia».

Questa visita rappresentò un momento di scambio e ispirazione in una fase essenziale per la crescita della televisione privata in Italia, che avrebbe successivamente contribuito a definire il panorama mediatico nazionale.

Il valore identitario e politico della figura di Mogol

La scelta di Antonio Tajani di inserire Mogol nel pantheon dei volti rappresentativi di Forza Italia indica una volontà di valorizzare personalità che incarnano non solo l’aspetto culturale ma anche l’identità storica e politica del partito, fondato nel 1994 da Berlusconi. Questo gesto simbolico riconosce l’importanza di chi, come il celebre paroliere, ha sempre manifestato un orientamento politico chiaro e si è speso per promuovere valori condivisi all’interno della coalizione di centrodestra.

Inoltre, tale scelta riflette la strategia di Forza Italia di rafforzare il proprio legame con le radici culturali italiane, riconoscendo figure di grande rilievo nel panorama artistico e intellettuale nazionale, in grado di rappresentare un punto di riferimento anche per le nuove generazioni.

Il legame tra cultura e politica in Italia

Il caso di Mogol testimonia come il rapporto tra cultura e politica in Italia sia spesso molto stretto. Artisti e intellettuali hanno un ruolo significativo nel definire le narrazioni pubbliche e i valori condivisi, contribuendo a plasmare l’identità collettiva.

In questo senso, la presenza di personalità come Mogol accanto a esponenti politici sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra questi mondi, fondamentale per arricchire il dibattito democratico e mantenere un legame profondo con la tradizione nazionale.

Il coinvolgimento diretto di Mogol nella vita politica del centrodestra rafforza inoltre l’immagine di un partito che desidera essere percepito non solo come forza politica, ma anche come portatore di una precisa eredità culturale e morale.

Mogol ricorda un episodio significativo quando propose un nuovo inno nazionale: «Gli esposi la mia idea, lui mi ascoltò con attenzione e poi ci salutammo cordialmente». Tuttavia, il classico inno di Forza Italia sembra mantenere ancora oggi la sua forza e identità.

Riguardo alla possibilità di rinnovare l’inno storico del partito, Mogol aggiunge: «Ho scritto un inno alternativo intitolato “Vai Italia”, ispirato al coro dell’Antoniano, con l’aggiunta della voce di Al Bano. Si tratta di un omaggio al nostro splendido Paese, ma dubito possa sostituire quello creato da Berlusconi, che ha una forte radice simbolica per il movimento».

Il valore degli inni politici nelle identità di partito

Gli inni politici svolgono un ruolo importante nel rafforzare il senso di appartenenza e identità all’interno dei partiti. Essi rappresentano più di una semplice melodia, diventando veri e propri simboli culturali e storici che rimandano a momenti chiave delle vicende politiche e sociali.

Nel caso di Forza Italia, l’inno originario è stato strettamente legato all’immagine e alla figura di Silvio Berlusconi, assumendo un valore iconico difficilmente sostituibile. Un cambiamento significativo potrebbe alterare questa percezione consolidata, motivo per cui un alternativo tributo nazionale come “Vai Italia” rimane più un omaggio che un sostituto.

La scelta o meno di aggiornare un simbolo così radicato implica inoltre riflessioni più ampie riguardo alla strategia comunicativa del partito e alla sua evoluzione nel contesto politico contemporaneo, che richiede un bilanciamento tra tradizione e innovazione.