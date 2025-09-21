Vietare la lavorazione del latte crudo e proibire i formaggi prodotti da questo procedimento sarebbe come proibire la bicicletta o l’auto a causa degli incidenti. A sostenere questa posizione, durante una conferenza stampa a Cheese a Bra (Cuneo), è stato Duccio Cavalieri, professore ordinario di Microbiologia presso l’Università di Firenze e autore del libro I microbi salveranno il mondo? Proteggerli per sopravvivere.

Duccio Cavalieri ha poi precisato:

“È fondamentale investire nella ricerca, perfezionare i metodi di rilevazione dei patogeni e usare tecniche genomiche lungo tutta la filiera produttiva, combinando questi strumenti innovativi con le analisi di Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), il sistema di autocontrollo che garantisce la sicurezza alimentare.”

Questo approccio non esclude però l’attenzione verso i rari casi di intossicazione da Escherichia coli Stec, un batterio che può essere presente negli alimenti non pastorizzati come latte, carne, verdure, cereali e farine. Su questo punto ha richiamato l’attenzione Giampaolo Gaiarin, referente tecnico della filiera casearia di Slow Food Italia:

“Ogni caso di contaminazione merita la nostra massima attenzione e impegno.”

Slow Food sottolinea che le contaminazioni del latte crudo, così come di molti altri alimenti non trattati, possono verificarsi quando le procedure di lavorazione non rispettano le norme igieniche. Si tratta di responsabilità individuali specifiche che non devono però servire a colpevolizzare un intero settore.

La filiera del latte crudo è un mondo caratterizzato da biodiversità, pascoli naturali, razze autoctone e paesaggi rurali. È anche un settore segnato dall’impegno di giovani pastori e casari che scelgono questa professione con passione e serietà, dopo anni di studio, esperienza e fatica, e di famiglie impegnate nel recupero e nella valorizzazione delle aree montane e collinari.

Slow Food ribadisce l’importanza di intervenire a monte della filiera, investendo nella formazione di produttori e allevatori, nella ricerca scientifica e in una corretta informazione rivolta ai consumatori.

Per questo motivo, in occasione di Cheese, l’associazione ha realizzato materiali informativi destinati ai 300mila visitatori presenti a Bra e alle decine di migliaia di persone che seguono l’evento attraverso i canali digitali.