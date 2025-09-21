L’estate 2025 si è conclusa con una riduzione dei disagi per i passeggeri aerei e un miglioramento generale delle performance di aeroporti e compagnie, in particolare quelle low cost. Tuttavia, non sono mancati i problemi per i viaggiatori che hanno scelto l’aereo come mezzo per le vacanze.

Queste considerazioni provengono da RimborsoAlVolo, società specializzata nel trasporto aereo e nell’assistenza ai passeggeri, che ha pubblicato un report basato su dati ufficiali di Eurocontrol e sulle segnalazioni ricevute dagli utenti stessi.

Nel periodo compreso tra giugno e agosto 2025, il traffico aereo sulle rotte europee ha registrato una media di 35.122 voli al giorno, con un incremento del 3% rispetto all’estate 2024 e dell’1% rispetto all’estate pre-pandemica del 2019, come evidenziato da RimborsoAlVolo. I ritardi totali accumulati in volo nell’estate 2025 hanno raggiunto i 12.742.882 minuti, corrispondenti a una media giornaliera di 138.510 minuti e circa 3,9 minuti di ritardo per volo, in miglioramento rispetto ai 5,4 minuti per volo registrati nel 2024.