Un clima di tensione, accuse reciproche e malumori interni ha caratterizzato le ultime ore del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali in Toscana, fissate per il 12 e 13 ottobre. A meno di un mese dalla stipula di un accordo in ventitré punti con il Partito Democratico, e dopo il via libera ottenuto da una consultazione online, il movimento mostra segnali di frattura e incertezza sul proprio futuro percorso politico nella regione.

Prima ancora di andare al voto, alcuni ex grillini pongono condizioni rigide: partecipano alla coalizione soltanto se il programma sarà ritenuto credibile. In caso di delusione, minacciano l’uscita dalla futura giunta regionale. Tra i punti irrinunciabili indicano la ripubblicizzazione dell’acqua, l’opposizione all’espansione dell’aeroporto di Firenze e la revisione della struttura sanitaria con il superamento delle tre grandi Asl. Il deputato e coordinatore fiorentino del Movimento, Andrea Quartini, ha spiegato:

Andrea Quartini ha dichiarato:

«Noi ci impegniamo nella coalizione solo con un programma solido: se le nostre aspettative saranno disattese, non resteremo nella giunta regionale futura. Se si dovesse decidere di opporsi ai nostri principi, faremo le valigie. In alternativa, potremmo limitarsi a votare di volta in volta gli atti che arriveranno in Consiglio regionale, in modo simile a un appoggio esterno, come già fatto in passato.»

Queste affermazioni emergono al termine di un incontro che ha messo in evidenza una forte divisione interna al movimento. Alcuni membri e rappresentanti del gruppo si oppongono alla leadership della coordinatrice regionale, Irene Galletti, accusandola di aver favorito una selezione di candidati troppo legati a lei personalmente e, paradossalmente, di includere esponenti contrari all’alleanza con il Partito Democratico, come tentativo di compromettere il progetto di coalizione ampia previsto dopo il voto regionale.

Un episodio che ha acuito le tensioni è stato la consueta foto di gruppo all’inizio della presentazione dei candidati alla Sms di Rifredi: alcuni candidati provenienti da Firenze e Pisa sono arrivati in ritardo, e così la foto è risultata incompleta, scatenando ulteriori malumori e critiche sull’organizzazione e sulle dinamiche interne.

Questi contrasti illustrano quanto il percorso della coalizione in Toscana sia ancora fragile e complesso, in particolare per il Movimento 5 Stelle, che fatica a ricompattarsi intorno a un progetto comune e a far convergere le diverse sensibilità interne. La situazione evidenzia inoltre le difficoltà nel definire un equilibrio politico chiaro con il Partito Democratico, che rappresenta il principale alleato nel campo progressista.

La situazione appare destinata a evolversi nelle prossime settimane, con possibili ricadute sul voto regionale e sulla capacità della coalizione di presentarsi unita di fronte agli elettori. I temi chiave come la gestione dell’acqua, la strategia sull’aeroporto e la riforma sanitaria rimangono nodi fondamentali su cui si giocherà la tenuta dell’intesa.

L’atmosfera all’interno del Movimento 5 Stelle in Toscana si è rapidamente surriscaldata durante la presentazione delle candidature, in particolare per la gestione della lista regionale. Galletti, capolista nei collegi di Pisa e Massa-Carrara, nonché candidata a Lucca, ha suscitato forti polemiche sull’imparzialità della procedura. Il consigliere fiorentino Lorenzo Masi, in corsa nel collegio della città di Firenze, ha espresso il suo disappunto sul ruolo della coordinatrice, affermando che non sia corretto che una candidata presieda la conferenza stampa. A Firenze, infatti, il capolista designato è stato invece Luca Rossi Romanelli.

La situazione è degenerata quando quattro membri del Movimento, tra cui la consigliera di Scarperia e San Piero Laura Maria Cosetta Fratini e l’ex referente metropolitana Francesca Pini, hanno protestato apertamente contro la coordinatrice, raggiungendola al tavolo degli organizzatori. Fratini ha denunciato con forza: «La democrazia è un’altra cosa, così è ridotto il Movimento 5 Stelle». Ha inoltre definito «una vergogna» la sua esclusione dalla lista per la zona del Mugello. Anche Pini ha espresso il suo dissenso, accusando le scelte interne: «Sono stati eliminati solo i candidati contrarî all’accordo. Siamo esausti di essere presi in giro e non conosciamo le ragioni di queste decisioni».

Al centro delle critiche resta sempre Galletti, consigliera regionale uscente, considerata un elemento chiave e potenziale futura assessora nella giunta di Eugenio Giani, qualora il consenso elettorale confermasse le previsioni. Nonostante ciò, era tra i membri più scettici riguardo all’alleanza con il Partito Democratico.

Galletti ha così risposto alle accuse:

«Questi attacchi sminuiscono il processo democratico interno al Movimento 5 Stelle e rappresentano opinioni esclusivamente personali, già ampiamente affrontate negli organi competenti. Chi non si riconosce nelle decisioni collettive ha piena libertà di uscire e di seguire altre direzioni. L’irruzione odierna non è accettabile e i responsabili ne risponderanno nelle sedi politiche appropriate.»

Per Cosetta Fratini, già sospesa in precedenza, l’espulsione dal Movimento sembra ormai imminente, e la stessa sorte appare destinata a Francesca Pini.

Nel frattempo la consigliera regionale Arianna Quartini ha ribadito con fermezza la linea del Movimento. Ha dichiarato:

«Se vengono meno condizioni fondamentali, non possiamo restare in silenzio sul rapporto con il Partito Democratico. Di questo abbiamo discusso anche con Giuseppe Conte. Per noi, i 23 punti indicati sono imprescindibili, altrimenti significherebbe svendere le nostre idee.»

In sostanza, il Movimento 5 Stelle sembra avvicinarsi a un’uscita dall’iniziativa di coalizione più ampia che era stata pensata come un «modello nazionale», segnando così una possibile rottura nel panorama politico regionale e nazionale.

Questa fase tensionale riflette le difficoltà di un movimento che, pur volendo mantenere la propria identità, è chiamato a fare i conti con accordi politici complessi e con la necessità di equilibrio tra differenti anime interne.