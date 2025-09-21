Le coste dell’Emilia-Romagna, da Marina di Ravenna al Ferrarese, stanno assistendo a un insolito fenomeno: la risalita in massa dei granchi blu sulla battigia. Questo evento, che ha suscitato grande attenzione sui social, non è un capriccio della natura, ma una diretta conseguenza di uno stress ambientale che sta costringendo questa specie aliena a cercare ossigeno dove solitamente non si trova.

La fuga dall’anossia

Gli esperti di Arpae Emilia-Romagna confermano che la massiccia presenza di granchi blu, una specie invasiva e “americana”, sulle spiagge è dovuta a precise condizioni ambientali. L’area interessata, specialmente al largo del litorale ravennate, presenta ampie zone con un livello di ossigeno quasi assente (condizioni di ipossia e anossia). Questo fenomeno è ricorrente nel nord Adriatico, legato al processo di eutrofizzazione. I crostacei, in particolare le femmine che si spostano per la riproduzione, si sono imbattuti in queste “zone morte” e sono stati costretti a una migrazione forzata verso acque più ossigenate, trovando rifugio vicino a riva.

La natura dà un segnale

Un indizio di questo fenomeno è stato il notevole aumento di gabbiani sulle spiagge, una “spia infallibile” della presenza di prede più vulnerabili. Gli esperti di Arpae spiegano che, insieme ai granchi, anche altre specie ittiche di fondale hanno cercato rifugio nella fascia d’acqua più superficiale.

Si prevede che la situazione migliori nei prossimi giorni, con un cambiamento delle condizioni meteo-marine che dovrebbe portare a un maggiore rimescolamento delle acque e un incremento dei livelli di ossigenazione del fondale, permettendo ai granchi di tornare nelle loro acque abituali.