JYSK chiude l’anno finanziario 2024/25 con risultati record, dimostrando una notevole resilienza in un contesto di mercato incerto. La multinazionale danese del mobile e dell’arredamento ha visto il suo fatturato crescere dell’11,8%, raggiungendo i 6,2 miliardi di euro. Un successo che si basa non solo sull’espansione aggressiva, ma anche sull’attrazione di un numero senza precedenti di clienti, ben 13,7 milioni.

La strategia vincente

L’aumento del fatturato è il risultato di un approccio mirato che ha messo al centro il cliente e l’offerta. JYSK ha infatti continuato a investire per abbassare i prezzi, già competitivi, del suo assortimento, portando a un aumento del 12,8% nel numero di articoli venduti. Un modello che, secondo l’azienda, ha dimostrato la forza del “concept JYSK” in un mercato “sotto pressione a causa delle incertezze globali e della bassa fiducia dei consumatori”, come ha dichiarato il Presidente e CEO, nella foto, Rami Jensen.

“Sono molto soddisfatto dei risultati di fatturato dell’anno finanziario 2024/25, che mostrano chiaramente la resilienza e la forza del nostro concept JYSK, in un mercato retail sotto pressione a causa delle incertezze globali e della bassa fiducia dei consumatori. Abbiamo mantenuto un trend positivo per tutto l’anno, concentrandoci sui nostri clienti, sulle grandi offerte e su un assortimento rilevante e attrattivo. Vorrei ringraziare i nostri fantastici collaboratori per il duro lavoro e la loro dedizione, e soprattutto per il loro forte orientamento al cliente”, afferma Rami Jensen.

Espansione globale e valorizzazione del personale

JYSK non ha puntato solo sui prezzi, ma anche sull’espansione fisica, inaugurando ben 148 nuovi negozi e investendo in 303 attività di sviluppo della rete, incluse riallocazioni e aggiornamenti al nuovo concept store 3.0. L’azienda ha allargato i propri orizzonti geografici con nuove aperture in Marocco e in Uruguay, segnando il debutto rispettivamente nei continenti africano e sudamericano.

Rami Jensen ha ribadito l’importanza di questa strategia: “L’espansione fa parte del nostro DNA e siamo riusciti a ottenere risultati record continuando a investire nei nostri negozi esistenti e nuovi, nei nostri centri di distribuzione e in prezzi competitivi per i clienti. Sono felice di vedere che le nostre grandi offerte abbiano attirato un numero record di nuovi clienti nei nostri negozi in Europa, Turchia e Marocco”.

A testimonianza della sua attenzione al personale, JYSK ha ricevuto numerosi riconoscimenti come Top Employer e Great Place to Work in 21 paesi, e la sua inclusione nella classifica World’s Best Employers di Forbes. “Ci basiamo sui nostri solidi valori aziendali – Commerciante, Collega e Spirito Aziendale – e siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un luogo di lavoro che valorizza i propri collaboratori. Sono sicuro che, grazie ai nostri risultati finanziari, ai nostri investimenti in espansione e ai nostri fantastici collaboratori, saremo la prima scelta dei clienti nel settore dello Sleeping and Living”, ha concluso Jensen.