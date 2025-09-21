Un bambino di circa dieci anni indossa una maglietta bianca con la scritta “Io sono un bambino”, vicino a uno striscione bianco su cui campeggia un messaggio deciso, scritto con lettere rosse che evocano il sangue di tanti coetanei innocenti: “I bambini non hanno colpe”. Ieri pomeriggio a Mestre, numerose famiglie con i loro figli hanno preso parte a un corteo che si faceva portavoce di un conflitto molto più grande di loro, che perdura da quasi due anni ma che affonda le sue radici oltre settant’anni fa.

Valentina, madre di Tobia, un bimbo di otto mesi e mezzo alla sua prima manifestazione, racconta la speranza di poter un giorno narrare al figlio che quella protesta è servita a qualcosa, a garantire un futuro al popolo palestinese. Accanto a lei, Giovanni, il padre, nasconde la commozione dietro occhiali scuri: «Ci pesa sapere che lui è nato dalla parte “giusta” del mondo, mentre tanti altri bambini nascono e muoiono sotto le bombe».

La manifestazione ha visto la partecipazione di almeno ottomila persone, secondo gli organizzatori (cinquemila secondo la questura), riunite a sostegno di Gaza. L’evento, promosso da una vasta rete di associazioni tra cui il centro sociale Rivolta, Viva Piraghetto, Emergency e ANPI, richiedeva con forza la fine del massacro dei civili e il supporto alla Global Sumud Flotilla. Il corteo, già noto per aver attraversato precedentemente il centro della città, ieri si è mosso in un lungo serpentone fatto di canti, balli e interventi vocali, dirigendosi verso il cavalcavia d’accesso a Mestre, bloccando i collegamenti tra la città sull’acqua e la terraferma.

Sebastiano Bergamaschi, del collettivo Pandora, ha definito la situazione un «genocidio in mondovisione», sottolineando come molti governi, incluso il nostro, continuino a giustificare questo scenario. Ha proseguito dicendo che non intendono rimanere passivi, mentre questo massacro viene tollerato o persino accettato.

La partecipazione delle famiglie e l’impegno delle associazioni

La presenza di numerose famiglie con bambini testimonia quanto la questione abbia una forte risonanza sociale e umana. I piccoli, con le loro magliette e i loro messaggi, sono diventati simboli di innocenza e speranza in mezzo a un contesto di violenza e sofferenza. Le associazioni coinvolte si propongono non solo di sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche di offrire sostegno in termini concreti alle popolazioni colpite, valorizzando azioni di solidarietà internazionale.

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa significativa che mira a rompere l’assedio e a portare aiuti umanitari e visibilità alle popolazioni bloccate nella Striscia di Gaza, sottolineando la necessità di un intervento globale per la pace e il rispetto dei diritti umani.

Il contesto storico e politico del conflitto

Il conflitto israelo-palestinese affonda le sue radici in decenni di tensioni geopolitiche, dispute territoriali e rivendicazioni culturali e religiose. La questione resta oggi uno dei temi più complessi e controversi della scena internazionale, con ripercussioni significative sulla stabilità dell’intero Medio Oriente. I governi mondiali spesso mostrano posizioni contrastanti, e le iniziative civili come quella di Mestre cercano di mantenere alta l’attenzione sulle sofferenze umane causate da questa lunga crisi.

La manifestazione organizzata a Mestre si inserisce in questo scenario globale, alimentando il dibattito civile e politico e chiedendo un impegno reale contro la violenza e per la protezione dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte.

La risposta si trova nelle piazze dove milioni di persone in tutto il mondo manifestano indignate. Questa rabbia è alimentata dalla devastazione di Gaza City, ora più che mai sotto assedio dopo l’invasione da parte dell’esercito israeliano.

«Blocchiamo tutto: le strade della città, il porto» urla una ragazza del centro sociale Rivolta, che guida il corteo. «Siamo vicini alla Global Sumud Flotilla e ai soldati israeliani che stanno disertando. Nessuno può restare indifferente di fronte alla morte dell’umanità».

A testimonianza tangibile di questa tragedia, una signora di origini marocchine sostiene un grande cartellone che ritrae i volti dei bambini di Gaza: il contrasto tra il loro sorriso innocente e i sudari bianchi rimanda all’orrore della guerra.

La mobilitazione dei sindacati e della società civile

L’appello alla mobilitazione è stato ampiamente raccolto dai sindacati, con la partecipazione della CGIL. Ieri è stato indetto uno sciopero di quattro ore che ha coinvolto diverse aziende del settore privato.

«Chiediamo al Comune di Venezia un segnale tangibile, che si esprima con l’esposizione della bandiera palestinese presso le sedi istituzionali» spiegano i sindacati.

Durante il corteo erano presenti anche rappresentanti noti dell’attivismo locale. Mara Rumiz, presidente dell’associazione Emergency a Venezia, ha sottolineato la gravità della situazione:

«Emergency opera in ogni teatro di guerra, ma ciò che stiamo vedendo a Gaza è qualcosa di drammaticamente diverso. I nostri operatori descrivono una carneficina: donne, bambini e civili senza più rifugi, privati del cibo e di ogni sicurezza. La morte arriva dalle bombe, dalla fame, dalla distruzione delle abitazioni, ignorando qualsiasi diritto internazionale».

Il corteo si è concluso in piazza Ferretto, passando davanti al luogo dove un anno fa perse la vita Giacomo “Jack” Gobbato. I suoi amici ricordano così il suo impegno:

«Ci ha insegnato il significato di non essere indifferenti, di non voltare lo sguardo dall’altra parte. Ci ha lasciato l’eredità di continuare a lottare per la nostra città e per un mondo migliore. Se vogliono dividerci, noi rispondiamo con unità e determinazione».