«Noi non vendiamo semplicemente case, ma un concetto: l’abitazione non è il fulcro principale per il cliente, prima di tutto conta la località e le emozioni che il territorio sa suscitare». Questa filosofia di vendita non si concentra sull’immobile in sé, bensì sul racconto che si costruisce attorno alla Costa Smeralda e all’intera area del nord-est della Sardegna, trasmettendo le sensazioni uniche che questo angolo della regione è in grado di offrire. Questo è ben chiaro all’agenzia immobiliare Maior Capital, attiva da anni sul territorio con sedi a Olbia, Porto Cervo, Budoni e San Teodoro, e parte di Luxury Portfolio International, tra i più importanti network mondiali di agenzie immobiliari indipendenti.

Le richieste che arrivano agli agenti sono molto varie, quasi sempre di fascia alta o altissima e spesso quasi irrealizzabili. Tomaso Budroni, area manager per Olbia, spiega:

«Abbiamo clienti che cercano case inesistenti, molti sono interessati a immobili nella prima fila sul mare o nel cuore di Porto Cervo, luoghi dove l’offerta attuale è praticamente assente. Proprio per questo motivo la ricerca e l’attrazione di acquirenti con budget elevati comporta spesso richieste molto particolari che cerchiamo in ogni modo di soddisfare, persino demolendo e ricostruendo ex novo o effettuando ristrutturazioni di grande entità».

La Costa Smeralda, assieme a località come Porto Rafael, Porto Rotondo e Porto San Paolo, conserva nel tempo un fascino esclusivo che continua ad attirare potenziali acquirenti, sempre più orientati, per la stagione 2025, verso proprietà immerse nella natura, indipendenti e caratterizzate da realtà di autoproduzione come vigneti, oliveti, frutteti e spazi per apiari e miele.

Tomaso Budroni sottolinea:

«Chi acquista da noi cerca soprattutto un legame con la natura: non si tratta solo di una residenza, ma di un luogo che permetta di riscoprire un’autenticità e convivialità sincere. Spesso queste abitazioni diventano punti di aggregazione per intere famiglie. Di recente, una famiglia svizzera ha acquistato a Porto San Paolo. I figli vivono sparsi per il mondo, in Inghilterra, Stati Uniti e Dubai, e qui, in Gallura, hanno trovato un punto strategico per riunirsi e da cui muoversi facilmente. Siamo al centro del Mediterraneo e l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda rappresenta un vantaggio competitivo considerevole».

Il valore del territorio si riflette in immobili che vanno da prezzi di circa 80 mila euro per un autentico stazzo ottocentesco da ristrutturare, fino a proprietà di lusso che superano i 300 milioni di euro. Queste cifre testimoniano il livello di attrattività in costante crescita della Gallura per chi cerca un’abitazione d’eccellenza.