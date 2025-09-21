Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha dichiarato dal palco di Pontida che «il cuore si confronta con la mente: è fondamentale svolgere il proprio ruolo con responsabilità. Ogni euro speso deve essere giustificato nei confronti dei cittadini, pertanto è necessaria la massima rigore nella gestione della spesa pubblica».

Ha aggiunto che l’obiettivo principale della prossima manovra finanziaria sarà «ridurre il carico fiscale e raggiungere una pace fiscale con i contribuenti». Sottolineando la delicatezza del proprio compito, Giorgetti ha ricordato la responsabilità di tutelare i risparmi dei cittadini, compresi quelli investiti nei Btp e nei Bot, auspicando «un governo responsabile nell’amministrare queste risorse». «Questa responsabilità grava quotidianamente su chi è chiamato a gestirla» ha precisato.

Il ministro ha inoltre evidenziato che uno dei successi di questo esecutivo è stato «il contenimento degli sprechi e delle inefficienze nella spesa pubblica».

Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, intervenendo dal medesimo palco, ha annunciato che «le banche dovranno dare un contributo per sostenere chi si trova in difficoltà». Ha specificato che non verranno richiesti oneri alle piccole banche locali, ma solo alle grandi istituzioni finanziarie che lo scorso anno hanno realizzato utili superiori a 46 miliardi di euro.»

Salvini ha puntualizzato:

«Non chiederemo contributi alle piccole banche dei territori, ma alle grandi banche che hanno incassato oltre mezzo miliardo di euro di profitti da interessi e commissioni rivolte ai cittadini.»

Il leader leghista ha infine delineato gli obiettivi futuri del governo: «Vogliamo estendere il regime della flat tax a tutti i lavoratori e cancellare 170 milioni di cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate».