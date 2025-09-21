Diverse sigle sindacali autonome hanno indetto uno sciopero nazionale, aderendo a uno sciopero generale, che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, fatta eccezione per il personale della Regione Calabria di Trenitalia. La mobilitazione si terrà dalla mezzanotte fino alle 23 di lunedì 22 settembre 2025.

Questa iniziativa potrebbe causare disagi alla circolazione ferroviaria, con possibili cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali, come specificato da un comunicato ufficiale dell’azienda.

Nel comunicato si precisa che:

“Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.”

Per il trasporto regionale, sono comunque garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, in particolare dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21.

Trenitalia, considerando le possibili conseguenze sul servizio, invita i viaggiatori a informarsi preventivamente prima di recarsi in stazione.

Informazioni aggiornate su orari, collegamenti e servizi attivi sono disponibili tramite l’App ufficiale di Trenitalia, la sezione Infomobilità sul sito trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, nonché presso le biglietterie, gli uffici di assistenza in stazione, le macchine self-service e le agenzie di viaggio.