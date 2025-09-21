Il presidente delle Acli trentine esprime un giudizio critico sulla proposta del sindaco Ianeselli riguardo all’impiego dell’esercito nelle strade di Trento per garantire la sicurezza. Secondo lui, questa decisione evidenzia una carenza di una reale politica integrativa, che fino a poco tempo fa veniva gestita efficacemente a livello locale.

Walter Nicoletti, presidente delle Acli, sostiene che l’opzione di portare militari armati nelle vie cittadine rappresenta una vera e propria sconfitta per il Trentino. La sua analisi punta a sottolineare che la mancanza di una strategia integrativa solida ha portato a scaricare la responsabilità sul Comune di Trento.

Ha spiegato:

«Si può comprendere il disagio dei cittadini e la loro legittima richiesta di maggiore sicurezza. Tuttavia, questa scelta evidenzia un indebolimento dell’identità autonoma del Trentino, che si è basata storicamente sulla collaborazione tra comunità e istituzioni e su un impegno diffuso nel volontariato, nel mondo associativo e nel terzo settore.»

Nicoletti ha inoltre precisato che la sensazione attuale è quella di una crisi delle tradizionali modalità di gestione e di presidio del territorio, che ha provocato una sorta di abbandono e una conseguente “militarizzazione” della sicurezza urbana.

Commentando la situazione corrente, ha osservato:

«Anche all’interno delle nostre sedi, situate nel centro storico, percepiamo chiaramente un clima diverso e una situazione più complessa. Questa condizione deriva dall’aver delegato eccessivamente la gestione del problema, chiudendo molte strutture che in passato garantivano integrazione e sostegno sociale. Ora la risposta appare sbilanciata verso misure repressive mentre sarebbe necessario riavviare politiche di integrazione autentiche e un controllo del territorio più partecipato e inclusivo.»

Infine, ha sottolineato la mancanza di attenzione da parte di vari attori coinvolti, incluso il mondo del volontariato, che non sono riusciti a mantenere una continuità nell’affrontare il tema dell’integrazione sociale.

«Siamo consapevoli che la situazione è complessa, ma non si può ignorare il ruolo cruciale che le politiche di integrazione e il lavoro di comunità hanno nell’assicurare sicurezza e coesione sociale.»

Parlare di integrazione significa soprattutto progettare il futuro piuttosto che difendersi da una minaccia esterna. Non si tratta soltanto di gestire la prima accoglienza: è necessario intervenire lungo tutta la catena dei processi. È vero, la sicurezza rappresenta una priorità, ma bisogna anche considerare problemi come la carenza di manodopera, per esempio. Se non affrontiamo queste questioni, non saremo in grado di costruire il Trentino di domani, e rischiamo di restare bloccati nel presente, con ciascuno che cerca più o meno di mantenere una buona apparenza.

La sorprende che la decisione di impiegare l’esercito provenga da forze di centrosinistra?

Colpisce senz’altro. L’idea di una militarizzazione della società suscita sempre preoccupazione. Quando uno stesso strumento viene utilizzato tanto dalla destra quanto dalla sinistra per affrontare un problema, significa che la politica ha fallito. Non nutro particolari timori nel vedere un militare in azione, perché rappresenta comunque un segnale simbolico nel rispondere alla questione della sicurezza. Tuttavia, in questo contesto, esso diventa anche l’emblema dell’incapacità politica di assumersi le proprie responsabilità: il segno evidente di un fallimento.

Da cattolico, non ritiene che la presenza dell’esercito nelle piazze contrasti con il messaggio pacifista che vorreste trasmettere?

Sì, è così. Il mondo pacifista, però, è molto variegato: alcuni sostengono l’invio di armi in Ucraina. Noi, in quanto Acli, abbiamo invece sempre combattuto contro l’uso delle armi insieme a Papa Francesco e proseguiamo questa linea anche con Leone. Continuiamo a impegnarci per la smilitarizzazione e nella lotta contro il riarmo.