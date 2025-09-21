Luca Zaia ha dichiarato di voler comprendere quali saranno le decisioni prese a livello nazionale prima di definire la strategia per la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Veneto, sottolineando il valore dei 15 anni trascorsi al governo della regione, caratterizzati da risultati apprezzabili e positivi per la comunità veneta.

Intervistato durante un evento celebrativo per i 50 anni dello stabilimento Coca Cola a Nogara, nella provincia di Verona, Zaia ha puntualizzato:

«Ancora non ci sono certezze né sulle candidature, né su chi sarà il futuro candidato della coalizione di centrodestra e di quale partito rappresenterà. Vogliamo che sia proprio Stefani il nostro rappresentante. Valuteremo con attenzione le decisioni del tavolo nazionale per organizzare al meglio la nostra partecipazione alle Regionali alla luce di questi 15 anni che sono stati estremamente fruttuosi e vantaggiosi per i veneti».

Il governatore uscente sembra dunque mantenere un ruolo centrale nel dibattito elettorale regionale, pur senza confermare una candidatura ufficiale. Nel frattempo, la regione si è fatta sentire con forza durante la giornata dedicata ai giovani militanti al tradizionale raduno di Pontida, con un intervento diretto del segretario federale della Lega, Matteo Salvini.

Salvini, salito sul palco subito dopo Alberto Stefani, ha dichiarato:

«Prima di me è intervenuto un giovane di 32 anni che spero il prossimo anno possa presentarsi a Pontida con la maglietta del Leone di San Marco come governatore del Veneto. Non imponiamo nulla a nessuno, sarebbe il governatore più giovane d’Italia. La sinistra parla molto dei giovani, noi invece ci impegniamo concretamente sui giovani».

L’evento di Pontida ha segnato una scelta grafica significativa, abbandonando i tradizionali colori verde e blu per adottare un rosso che ricorda chiaramente il simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia. L’immagine sul palco rappresentava inoltre una sagoma stilizzata di Alberto da Giussano, all’interno della quale figurava un leone marciano che brandiva una spada mentre chiudeva un libro con una zampa, evocando un messaggio di fermezza e determinazione.

Alberto Stefani ha aperto gli interventi parlando dell’importanza dell’impegno politico dei giovani, segnando un endorsement chiaro e compatto, ripreso anche dal discorso di Salvini. I giovani veneti legati alla Lega hanno mostrato un atteggiamento determinato e combattivo, ancor più marcato rispetto all’edizione precedente dell’evento.

Anche quest’anno il consueto abbigliamento nero tornava a farsi notare, accompagnato da uno striscione dello stesso colore con la scritta «remigrazione», termine utilizzato per indicare il rimpatrio forzato dei migranti, scritto con il caratteristico stile tipico dell’estrema destra. I cori variavano da «una sola soluzione, remigrazione» a una rivisitazione della “Canzone del Piave” in cui si sottolineava il verso «Non passa lo straniero». Non è chiaro se questa espressione fosse diretta ai migranti o agli alleati di Fratelli d’Italia che ambiscono a conquistare la Regione nelle prossime elezioni.

Questo clima è piuttosto distante dall’approccio più sobrio e istituzionale tipico di Luca Zaia, anche se è lecito supporre che oggi, con la presenza di Stefani nuovamente sul palco come vice segretario federale, il governatore raccoglierà ancora una volta il consueto sostegno e gli applausi entusiasti da parte dei militanti, giovani e meno giovani.

Bocca e risposta sulla sanità in vista delle Regionali

Nel contesto regionale si segnala un ennesimo scambio di accuse tra Luca Zaia e Flavio Tosi, esponente di Forza Italia. Tosi ha commentato in modo critico le recenti dichiarazioni di Vittorio Morello, rappresentante di Aiop (associazione che raggruppa la sanità privata), affermando:

«Lo dice Morello, osservatore imparziale, Zaia ha ridotto i finanziamenti alla sanità privata convenzionata in regime di ticket e ha peggiorato le liste d’attesa. Così costringi il cittadino a sostenere spese enormi o addirittura a rinunciare alle cure. Una situazione inaccettabile.»

Pronta è arrivata la replica di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, che ha sottolineato la visione del suo assessorato:

«Il Veneto ha dimostrato di saper lavorare in sinergia con il privato accreditato, mantenendo però saldamente il Sistema Sanitario Regionale sotto la guida pubblica. Il settore pubblico non abdica al suo ruolo.»

Queste posizioni evidenziano due linee differenti in vista delle prossime elezioni regionali, delineando un confronto profondo sull’organizzazione e sulla gestione della sanità locale.