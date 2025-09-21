Coca-Cola celebra i cinquant’anni della sua fabbrica veneta a Nogara (Verona), che rappresenta il più grande stabilimento produttivo del marchio in Italia e il primo in Europa per capacità di produzione.

Lo stabilimento, dove nel 1975 è stata realizzata la prima lattina di Coca-Cola in Italia, oggi ospita 11 linee produttive e un moderno centro logistico. L’area occupa 266.000 metri quadrati ed è dotata di 30.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Inoltre dispone di un impianto di quadri-generazione per la produzione integrata di energia elettrica, termica e anidride carbonica, soddisfacendo così gran parte del fabbisogno energetico della fabbrica.

Questo sito rappresenta un autentico gioiello tecnologico, risultato di investimenti per 220 milioni di euro negli ultimi quindici anni, ai quali si aggiungono oltre 50 milioni di euro già pianificati per il prossimo quadriennio.

Le attività dello stabilimento coinvolgono più di 100 aziende locali, di cui oltre l’85% sono piccole e medie imprese o microimprese. Complessivamente, l’impianto genera direttamente e attraverso la filiera connessa 3.269 posti di lavoro e supporta un totale di 7.300 persone che beneficiano dei redditi prodotti dall’indotto di Coca-Cola.

Questa storia è caratterizzata da un forte connubio tra competenza, innovazione e radicamento sul territorio, come ha rimarcato Miles Karemacher, general manager di Coca-Cola Hbc Italia.

Miles Karemacher ha dichiarato:

“L’Italia rappresenta un pilastro fondamentale nelle strategie di crescita del Gruppo e continuerà a essere al centro dei nostri investimenti futuri. Qui riscontriamo talento, energia e opportunità per costruire insieme il prossimo mezzo secolo di successi.”