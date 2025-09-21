La proposta dell’opposizione di stabilire un salario minimo pari a nove euro l’ora è considerata dalla ministra del Lavoro Marina Calderone come una risposta insufficiente e inadeguata ai problemi attuali.

Marina Calderone, intervenendo al festival di Open a Parma, ha evidenziato che fissare un importo minimo di nove euro l’ora come parametro contrattuale potrebbe comportare rischi significativi.

Secondo la ministra, questa soluzione rischierebbe di limitare la naturale evoluzione dei salari, impedendo alle parti sociali di negoziare e aggiornare i contratti a tutti i livelli. Potrebbe verificarsi, in sostanza, una negoziazione al ribasso, con la possibile disdetta dei contratti da parte dei datori di lavoro, che applicherebbero semplicemente la soglia minima stabilita.

Calderone ha sottolineato il valore intrinseco dei contratti collettivi, che non si limitano al semplice salario, ma comprendono numerosi elementi aggiuntivi come istituti integrativi, garanzie, fondi complementari e previdenza integrativa.

La ministra ha spiegato inoltre che concentrarsi unicamente sul salario orario minimo rischia di marginalizzare completamente l’importanza della contrattazione collettiva, che in Italia è particolarmente articolata e rappresenta uno strumento essenziale per gestire in modo efficace le relazioni industriali all’interno delle imprese.

In assenza di un adeguato ruolo della contrattazione collettiva, ha avvertito Calderone, si potrebbe verificare un effetto depressivo sui salari complessivi e sulla qualità del lavoro.

Di conseguenza, la ministra ha ribadito la necessità di concentrare gli sforzi sugli aggiornamenti contrattuali, in particolare su quelli che attendono da più tempo un rinnovo, per garantire un miglioramento reale e sostenibile delle condizioni salariali e lavorative.