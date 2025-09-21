I dati sull’occupazione indicano segnali positivi, riflettendo una buona situazione dell’economia italiana, come confermato anche dai mercati finanziari.
Questo risultato è frutto di scelte rigorose, che contrastano con l’immagine internazionale dell’Italia come un paese poco previdente, spesso paragonato a una “cicala” piuttosto che a una “formica”.
Si dimostra così che una politica attenta e controllata della spesa pubblica genera fiducia nei mercati, negli investitori e nelle imprese.
Marina Calderone, ministra del Lavoro, ha espresso queste considerazioni durante un’intervista al Festival di Open a Parma.
Ha spiegato che, da ottobre 2022 ad oggi, il tasso di disoccupazione è diminuito di due punti percentuali, con miglioramenti evidenti non solo nel centro-nord ma anche nelle regioni meridionali.
La ministra ha inoltre sottolineato come la decisione coraggiosa di eliminare il reddito di cittadinanza abbia rappresentato un primo stimolo importante per il rilancio del mercato del lavoro.
Su questa base sono state sviluppate nuove modalità di gestione che hanno contribuito a sostenere la ripresa occupazionale.