A Bologna si sperimenta una nuova strategia per la gestione dei rifiuti: la riduzione dei cestini pubblici. L’iniziativa, voluta dal Comune e spiegata dall’assessore Simone Borsari, nasce per combattere l’uso improprio di questi contenitori, spesso trasformati in “piccoli cassonetti per rifiuti domestici o ingombranti”, e per arginare il problema dei sacchi neri e altri rifiuti abbandonati. La decisione sta generando un acceso dibattito politico, con visioni opposte tra maggioranza e opposizione.

La logica dell’amministrazione

La sperimentazione coinvolge alcune aree specifiche della città, tra cui la Bolognina, la zona dello stadio e il quartiere Porto Saragozza. L’obiettivo non è eliminare i cestini, ma ridurne il numero, in particolare quelli posizionati vicino ai cassonetti per la raccolta. L’idea è favorire il conferimento corretto dei rifiuti nei contenitori appropriati e promuovere la raccolta differenziata. L’assessore Borsari ha difeso la scelta, affermando che “abbiamo anche attivato gruppi di cittadini a cui abbiamo chiesto di monitorare la sperimentazione. Ad oggi la stragrande maggioranza delle segnalazioni ci dice che si sono ridotti i casi di errato conferimento e abbandono dei rifiuti. I risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta”. Secondo l’assessore, i cestini erano diventati “ricettacoli di schifezze” e “micro-discariche intollerabili in una città come Bologna”.

Le critiche dell’opposizione

Di parere opposto il consigliere della Lega Giulio Venturi, che vede nella rimozione dei cestini una decisione errata che peggiora la qualità del servizio per i cittadini. “Se ci sono conferimenti impropri di rifiuti – è il suo ragionamento – vanno sanzionati quelli, ma è sbagliato rimuovere i cestini: così si offre un servizio sempre peggiore. Chi ha cartacce e altri rifiuti in questo modo li abbandonerà”, ha dichiarato. La sua posizione suggerisce che la soluzione non sia la riduzione dell’infrastruttura, ma un maggiore controllo e sanzioni più severe per i trasgressori.