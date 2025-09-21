Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi, riporta l’intervista al presidente dei Patrioti per l’Europa, in occasione del suo intervento a Pontida, dove ha sottolineato l’urgenza di difendere la civiltà europea.

Il presidente dei Patrioti per l’Europa si è presentato come ospite d’onore a Pontida. Il suo messaggio chiave per i militanti della Lega e per il leader europeo Matteo Salvini è improntato all’ottimismo e all’unità politica.

Alla domanda sul motivo del suo intervento, ha risposto che il primo obiettivo è ribadire la sua amicizia e solidarietà a Matteo Salvini e a tutti i militanti della Lega, considerati storici alleati del Rassemblement National. Ha affermato che la famiglia politica a livello europeo non è mai stata così solida e che la corrente di idee nazionaliste e sovraniste sta guadagnando sempre più terreno, poiché risponde alle esigenze reali dei cittadini e alle loro aspettative.

Ha sottolineato che, grazie alla perseveranza e alla coerenza, il movimento continua a crescere e a consolidarsi, con l’obiettivo di vincere ovunque nel continente europeo.

I punti in comune tra Rassemblement National e Lega

Riguardo ai valori condivisi tra Rassemblement National e Lega, ha evidenziato tre fondamentali principi: la difesa dell’integrità della civiltà europea, il diritto alla sicurezza all’interno dei propri confini nazionali e la libertà d’impresa. Questi elementi si intrecciano in una visione comune riguardo alla potenza e alla sovranità europea, con il riconoscimento che le nazioni europee posseggono tutti i mezzi per giocare un ruolo determinante nel futuro.

Questi punti condivisi spiegano anche la ferma opposizione che i due partiti mantengono all’interno del Parlamento europeo, specialmente nel gruppo dei Patrioti. Tale opposizione è rivolta contro la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, che secondo lui ha fallito nel rispondere efficacemente a questioni così cruciali per i popoli europei.

Le tensioni tra Salvini e Macron e le relazioni bilaterali

Interrogato sugli attacchi di Matteo Salvini nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron e sulle ripercussioni che questi potrebbero avere sulle relazioni tra Francia e Italia, ha osservato che tali dinamiche fanno parte della normale dialettica politica.

Emmanuel Macron aveva infatti in passato, nel 2018, definito il governo italiano “cinico e irresponsabile” in seguito al rifiuto dell’Italia di accogliere un gruppo di migranti irregolari. Nonostante le divergenze tra governi, i due Paesi restano alleati affidabili, legati da profondi rapporti di collaborazione e di reciproca appartenenza culturale e politica.

Ha sottolineato che nulla dovrebbe intaccare i legami storici che uniscono le repubbliche sorelle, Francia e Italia, e che la cooperazione strategica fra loro rimane imprescindibile per la stabilità dell’Europa.