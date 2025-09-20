La famiglia di Serena A. ha raggiunto un risultato molto raro: ottenere due bonus in una sola sera. Una conquista quasi impossibile, considerando la complessità del sistema di assegnazione. «Abbiamo impostato la sveglia alle 23:30», racconta con un sorriso la donna torinese di 39 anni, mamma di due bambine di 5 anni e 10 mesi. «Di solito a quell’ora siamo già a letto».

Serena, insegnante di professione, e il marito, ingegnere, avevano pianificato tutto con cura nei giorni precedenti: le bambine sarebbero state messe a dormire per assicurarsi la massima concentrazione. Lei si è posizionata in cucina con il suo computer, mentre il marito utilizzava un altro dispositivo in salotto.

«Sul monitor scorrevano i secondi del conto alla rovescia, ma a un certo punto abbiamo notato una differenza nei tempi indicati dai nostri due pc: a me mostrava 28 minuti, a lui 30. In fretta abbiamo acceso un terzo computer e quello segnalava lo stesso tempo del mio» spiega Serena. È così che, intorno a mezzanotte e dodici secondi, sono riusciti a ottenere rispettivamente il numero 5.000 e il numero 8.000 tra le prenotazioni.

La differenza temporale di due minuti è stata fondamentale nella riuscita della doppia prenotazione. «Siamo stati molto fortunati ad aggiudicarci due bonus Venus», ammette Serena. «Alla fine, oltre all’accesso tramite SPID e qualche dato personale, non ci è stato richiesto altro. Entrambi i nostri pc erano connessi alla stessa rete wifi e non riusciamo a spiegare cosa abbia causato questo scarto temporale di due minuti».