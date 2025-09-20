Damiano Tommasi ha risposto, con la sua consueta cautela, alla domanda ormai ricorrente riguardo a una possibile ricandidatura a sindaco durante una recente intervista televisiva su TeleArena. Ha dichiarato che se riusciranno a riproporre una coalizione ampia e il loro progetto politico, non dovrebbe esserci nessun ostacolo a un suo secondo mandato. Tuttavia, ha precisato di essersi candidato anche la prima volta quasi per caso, in risposta a una sollecitazione più che per una propria iniziativa.

Nel panorama politico locale, la sua ricandidatura era largamente anticipata, mentre solo alcuni ambienti hanno continuato a ipotizzare un suo possibile ritiro, attribuendogli ambizioni rivolte ad altri incarichi istituzionali, come nel mondo dello sport o in enti come Uefa o Coni. Tra gli esponenti politici di destra vi erano convinzioni nette su un suo rifiuto a ricandidarsi, mentre invece nel centrosinistra il dubbio è sempre rimasto aperto, generando di conseguenza timori e speranze divergenti. Ora, con questa esternazione, sembra una decisione presa, anche se dalla coalizione di centrosinistra non sono giunti ancora commenti ufficiali.

Alcuni osservatori del suo schieramento richiamano proprio la sua condizione posta: «Se riusciremo a formare una maggioranza ampia». Un monito che sottolinea come quella coalizione rischi di indebolirsi, soprattutto dopo le recenti elezioni regionali che hanno segnato l’uscita o il ridimensionamento dell’ala più progressista e a sinistra. Non è da escludere che nei prossimi mesi la campagna elettorale per le amministrative prenderà ufficialmente il via subito dopo i risultati regionali attesi per fine novembre.

Nel frattempo, mentre il centrosinistra mantiene un profilo di silenzio istituzionale sul tema, il centrodestra si mostra molto attivo e critico rispetto alla ricandidatura di Tommasi, enfatizzandone i presunti limiti amministrativi.

Marco Padovani, deputato di Fratelli d’Italia ed ex assessore, ha invocato un cambiamento, rimarcando un giudizio severo sugli anni di governo Tommasi della città:

«Le dichiarazioni del sindaco sulla sua volontà di ricandidarsi devono servire a una presa di coscienza: Verona è stata amministrata senza una visione chiara e senza coraggio e ne sta pagando le conseguenze. La cosiddetta ‘strada di gronda’, che forse era utile negli anni Ottanta, oggi non allevia i problemi di traffico nei quartieri di Golosine e Santa Lucia. Sono stati sottratti oltre 50 milioni al progetto del Traforo; la gestione dei rifiuti presso Amia è al collasso; non è stata ancora presa alcuna decisione per il nuovo stadio, ma il problema più grave resta la sicurezza, che è peggiorata rispetto al passato».

Padovani ha concluso affermando che Tommasi, più che progettare un bis, dovrebbe pensare a un passo indietro, per il bene dell’intera città.

Anche Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia, ha espresso critiche simili, sostenendo che il sindaco offre un’analisi autoreferenziale e poco aderente alla realtà quotidiana vissuta dai cittadini:

«Tommasi sembra isolato dalla realtà. I veronesi affrontano ogni giorno una città insicura, caotica, sporca e in stato di degrado. Non mostra volontà né capacità di ascolto e la sua presenza nei quartieri e in centro è spesso assente».

Bozza ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema del Traforo delle Torricelle, accusando il sindaco di nascondere la verità riguardo ai finanziamenti:

«I 54 milioni destinati all’autostrada A4 sono stati dirottati unilateralmente sulla strada di gronda in una scelta politica grave e senza confronto. Se fosse stato interesse portare avanti il Traforo, quei fondi, assieme all’appoggio economico di Autobrennero, avrebbero potuto permettere la realizzazione del progetto».

Infine, il capogruppo della Lega, Nicolò Zavarise, si è unito alle critiche, sottolineando come la situazione della città sia preoccupante in diversi ambiti:

«Tommasi sembra vivere su un altro pianeta. Degrado, immondizia e insicurezza sono all’ordine del giorno, accompagnati da una pessima gestione dei cantieri stradali. Non basta dire che si stanno realizzando alcuni progetti, peraltro avviati dalle amministrazioni passate. A Verona serve un sindaco che sappia amministrare con competenza, senza arroganza e supponenza».