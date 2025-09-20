Tot, la piattaforma fintech italiana rivolta ad aziende e professionisti, sta ora puntando sulle piccole e medie imprese più strutturate, quelle con circa 50 dipendenti e necessità finanziarie più articolate. A guidare l’azienda è la ceo Doris Messina, coadiuvata dal coo Bruno Reggiani.

Doris Messina spiega: “Inizialmente ci siamo rivolti a realtà molto più piccole, con meno di 9 dipendenti, offrendo loro un conto bancario completo di servizi di pagamento. Adesso, sempre con l’obiettivo di supportare l’economia reale, stiamo sviluppando soluzioni dedicate per attrarre diversi tipi di aziende, perché il tessuto delle PMI italiane è molto variegato e con esigenze differenti.”

La ceo sottolinea inoltre che, sebbene non fosse nelle intenzioni di Tot diventare il conto principale utilizzato dai clienti aziendali, molte realtà hanno scelto proprio questa piattaforma come loro conto principale o unico.

Messina evidenzia come il mercato italiano, nonostante i progressi, debba ancora compiere significativi passi avanti nella digitalizzazione, in particolare nel settore delle imprese. “Alcuni anni fa le banche hanno iniziato a digitalizzare i servizi rivolti ai clienti retail, che oggi rappresenta una realtà consolidata. Tuttavia, per le imprese il processo è iniziato solo ora e anche l’offerta sta lentamente prendendo forma. Molte aziende, d’altra parte, non sono ancora pienamente consapevoli delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.”

“Per questo motivo – continua la ceo – integriamo l’uso dell’intelligenza artificiale con il supporto umano, affidandoci ad agenti e tecnici dedicati, nei quali continuiamo a investire.”

Strategie di crescita e soluzioni personalizzate per le PMI

Tot sta quindi elaborando proposte più flessibili e meno standardizzate rispetto alle tradizionali banche, per rispondere alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere 40.000 clienti entro il 2027, supportati anche dal recente finanziamento da 7 milioni di euro.

Rimane da decidere se continuare a operare come piattaforma fintech, con iscrizione all’albo OAM, mantenendo così un approccio agile e leggero, oppure se richiedere una licenza bancaria. Quest’ultima opzione comporterebbe maggiori impegni in termini di compliance e governance, ma offrirebbe anche una gamma più ampia di opportunità e servizi.