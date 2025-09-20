Giovanni Procacci, ex senatore e consigliere del governatore Michele Emiliano, si rivolge al candidato Antonio Decaro, sottolineando la necessità di apportare correttivi per garantire il corretto funzionamento della macchina legislativa regionale.

«Una stagione costituente per rivedere e correggere molte criticità esistenti». Questo è l’auspicio espresso da Giovanni Procacci, in qualità di consigliere sulle attività del Consiglio regionale per il presidente Emiliano.

Ritorna così l’idea del “consigliere supplente”, soluzione che potrebbe venire introdotta nei giorni conclusivi della legislatura. «Spetterà ad altri valutare se sia possibile attuarla ora, ma io ritengo sia corretto procedere in questa direzione, per molteplici motivi».

Analizziamo i dettagli. «L’attuale legge elettorale prevede un massimo di 29 consiglieri per la maggioranza uscita dalle urne e 21 per le minoranze, oltre al governatore eletto, per un totale di 51 seggi. Il numero legale per la validità delle sedute consiliari è fissato a 26 voti, ossia la metà più uno dei consiglieri. Gli assessori, impegnati nelle funzioni attribuite dalla giunta, spesso si assenta-no: se assessore e consigliere coincidono nella stessa persona, l’assenza di due o tre assessori può facilmente far venire meno il numero legale».

Questo fenomeno si è verificato con frequenza nel corso di questa legislatura, in alcuni casi anche a causa di tensioni interne alla maggioranza. «Non è raro che il disappunto di uno o due componenti della maggioranza, sommato all’assenza degli assessori, crei difficoltà nel raggiungere il numero legale nelle sedute».

Procacci aggiunge: «Comprendo che queste questioni possano sembrare lontane dall’immediato interesse dei cittadini, ma è essenziale che si riconosca come il rispetto delle regole sia fondamentale per assicurare un governo efficiente e una gestione politica corretta».

Lo scopo del consigliere supplente sarebbe proprio questo: garantire che il consigliere che diventa assessore trasferisca il proprio seggio al primo dei non eletti, che lo manterrebbe fino a quando l’assessore non lasciasse la giunta, permettendo così una chiara distinzione tra ruoli e impegni, con i consiglieri concentrati esclusivamente sulle attività consiliari e gli assessori dedicati alla giunta.

Tuttavia, decidere l’introduzione di tale figura all’ultimo momento, negli istanti conclusivi della legislatura, rappresenta una sfida significativa.

Impatti e prospettive per la governance regionale

L’adozione del consigliere supplente potrebbe introdurre maggiore stabilità nel funzionamento del Consiglio regionale, evitando interruzioni dovute a assenze prolungate degli assessori. Inoltre, questa figura legge-tiva valorizzerebbe la rappresentanza degli eletti, facilitando un equilibrio più efficace tra governabilità e rappresentanza politica.

Nei prossimi mesi sarà fondamentale un confronto tra maggioranza, minoranza e istituzioni regionali per valutare la sostenibilità di questa riforma, che potrebbe avere un impatto significativo sull’opera legislativa e sull’efficienza dell’ente.

L’auspicio è che si apra una fase costituente, in grado di rinnovare le pratiche politiche e amministrative, rafforzando la credibilità delle istituzioni e rispondendo ai bisogni concreti dei cittadini pugliesi.

La questione del voto e della composizione del consiglio regionale resta centrale, soprattutto in assenza del centrodestra. «È vero, si tratta di una materia che dovrebbe essere discussa e concordata anche con l’opposizione, a condizione che questa non si arroghi posizioni predefinite e rigide. Tuttavia, anche intervenendo ora, va sottolineato che non si intacca la legge elettorale in vigore: non danneggia chi sarà in futuro all’opposizione. I seggi rimarrebbero invariati, cambia soltanto il fatto che gli assessori non farebbero più parte del consiglio».

Un aspetto importante riguarda però i costi: aumenterebbero? «Da quanto mi è stato riferito, l’emendamento elaborato prevede costi invariati: le risorse stanziate per 50 consiglieri sarebbero impiegate anche per finanziare otto supplenti. Questo rappresenterebbe una novità significativa e potrebbe essere il primo passo di una legislatura – la prossima – che auspico sia davvero costituente».

Su cosa si concentrerebbe principalmente questo approccio? «In particolare su alcuni aspetti della legge elettorale che meritano chiarimenti. Attualmente il testo non definisce con precisione quale base prendere in considerazione per il calcolo della soglia di sbarramento del 4%. La Corte d’appello, in passato, ha fatto riferimento sia ai voti ottenuti dai candidati presidenti — che sono in genere più numerosi — che a quelli delle coalizioni, considerando che chi vota per il presidente non vota necessariamente per la coalizione e viceversa. Può anche accadere che l’elettore si limiti a esprimere il voto solo per il candidato presidente e non per la lista coalizionale».

Quali altri punti critici sono da considerare? «Bisogna correggere una discrepanza della legge: essa stabilisce che la coalizione che ottiene oltre il 40% dei voti conquista 29 seggi, se prende meno del 40% ottiene 28 seggi, e se scende sotto al 35% si ferma a 27. Si tratta di un meccanismo di premio graduale previsto anche dalla Consulta».

«Tuttavia, attenzione: 29 consiglieri corrispondono circa al 58% dei seggi disponibili. Questo può portare a situazioni paradossali, in cui una coalizione che raggiunge il 65%, il 70% o addirittura l’80% dei voti ottiene lo stesso numero di 29 seggi, senza un adeguato riconoscimento proporzionale. Allo stesso modo, l’opposizione, a prescindere dal fatto che ottenga il 30%, il 20% o anche il 10% dei voti, si vedrebbe attribuire comunque 21 seggi. In questo senso, il premio di maggioranza rischia di essere a favore dell’opposizione in caso di risultati estremi estremamente bassi».

Tali situazioni limite sono frequenti? «Per ora non si sono mai verificate, ma non sono da escludere in futuro. Se dovessero presentarsi, inevitabilmente scatenerebbero una serie di ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. In ultima istanza potrebbe intervenire la Corte costituzionale che, qualora rilevasse l’incostituzionalità della norma, potrebbe dichiararla tale e correggere di conseguenza la distribuzione dei seggi».

Quale percorso si auspica per superare queste criticità? «È essenziale che maggioranza e opposizione lavorino insieme su questi temi. Non vi è dubbio che nella prossima legislatura si dovrà intervenire. Inoltre, occorre porre rimedio a quella che reputo una vera e propria anomalia del sistema».

Di cosa si tratta? «Del voto segreto all’interno del Consiglio regionale. La nostra è quasi un unicum, probabilmente a livello mondiale, perché bastano cinque consiglieri per richiedere il voto segreto e imporlo all’assemblea. Il presidente del consiglio non ha alcun margine di intervento per impedirlo. E non parliamo di voti su temi legati alla coscienza personale – che sarebbero giustificati –, ma di qualsiasi materia, persino quella elettorale, negando così ai cittadini il diritto di conoscere come si esprimano i loro rappresentanti».

Se avesse il ruolo di presidente del Consiglio, cosa chiederebbe? «Chiederei un impegno concreto, soprattutto nella fase iniziale della legislatura, per modificare queste norme al fine di garantire una governance efficiente. Naturalmente, auspicherei che queste modifiche vengano concordate, per quanto possibile, con l’opposizione, così da aprire una nuova stagione politica veramente costituente».