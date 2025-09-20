Un anno dopo le elezioni amministrative a Bari, si delineano ormai otto possibili candidati per il Consiglio regionale della Puglia. Questi politici, tra consiglieri comunali e assessori, sia di area di centro-destra che di centro-sinistra, sono pronti a lasciare i loro incarichi attuali per concorrere a un posto in uno dei cinquanta scranni del parlamentino regionale.

Con la prossima tornata elettorale fissata per il 23 e 24 novembre, l’attesa cresce e tra i protagonisti che un anno fa festeggiavano l’insediamento a Palazzo di Città, molti ora ambiscono a un passo avanti nelle stanze della Regione, passando dalle più tradizionali sale di Corso Vittorio Emanuele a quelle più eleganti di Via Gentile.

Attualmente, tra assessori e consiglieri comunali del Comune di Bari, ci sono almeno otto candidati probabili. La loro eventuale elezione innescherebbe una complessa riorganizzazione, con riposizionamenti e nuove nomine all’interno della squadra guidata dal sindaco Antonio Decaro.

Tra gli assessori, tutti appartenenti al Partito Democratico, spicca un trio di candidati di rilievo. In testa c’è Pietro Petruzzelli, attuale titolare della delega allo Sviluppo Economico, seguito dalla collega Elisabetta Vaccarella, assessora al Welfare e convinta rappresentante del quartiere di Carbonara. Quest’ultima potrebbe presentarsi in tandem con il consigliere regionale uscente Francesco Paolicelli, fedele del gruppo decariano.

La nuova legge elettorale pugliese, che ha introdotto la doppia preferenza di genere, favorirà sicuramente le candidature congiunte di uomini e donne. Non è quindi casuale l’accoppiamento già ipotizzato tra Petruzzelli e la consigliera regionale uscente Lucia Parchitelli.

Nel panorama demo-cristiano crescono anche le quotazioni di Paola Romano, assessora alla Cultura che si è ritrovata sola dopo il passo indietro del presidente uscente Michele Emiliano. Per lei si delinea la possibilità di una candidatura condivisa con l’onorevole Ubaldo Pagano, uno dei principali alleati del governatore.

Oltre agli assessori, la vera rivoluzione potrebbe avvenire nei banchi del Consiglio comunale, dove movimenti e sostituzioni potrebbero modificare profondamente la composizione politica della giunta Decaro.

Nell’ambito delle dinamiche politiche di sinistra e nella lista di Avs, emerge il nome di Francesca Bottalico, ex assessora al Welfare nelle amministrazioni guidate da Decaro ed eletta con Bari Bene Comune. Un altro candidato di rilievo è Antonello Delle Fontane, capogruppo del M5S, la cui elezione in Regione garantirebbe in ogni caso la permanenza del seggio comunale al collega Italo Carelli, attualmente coinvolto in un ricorso elettorale presentato dal candidato della lista civica Laforgia Sindaco, Gianni Moretti, relativo ad una differenza di cinque voti.

Sul versante opposto, a destra, si registrano importanti manovre. È praticamente certa la ricandidatura di Fabio Romito, consigliere regionale uscente, mentre fanno il loro ingresso alcune figure femminili di spicco. Nella lista associata alla Lega – che potrebbe optare per non esporre il simbolo scegliendo la civica «Prima i Pugliesi» – figura probabilmente Valeria Amoruso, neo consigliera comunale eletta con la civica Romito Sindaco. Tra gli alleati, si consolida anche la candidatura di Laura De Marzo, appartenente a Fratelli d’Italia, consigliera emergente vicina al sottosegretario Gemmato e tra le sostenitrici storiche del movimento meloniano.

Questa rosa di candidati potrebbe ulteriormente ampliarsi nelle prossime settimane. Rimangono infatti da definire le intenzioni di altri consiglieri, tra cui il salviniano Giuseppe Carrieri e Pino Viggiano di Fratelli d’Italia.