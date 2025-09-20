Filippo Caracciolo, consigliere regionale uscente del Partito Democratico, è stato coinvolto in diversi scandali giudiziari, tra cui quello relativo alla falsa certificazione di laurea di sua moglie Carmen Fiorella, utilizzata per ottenere un incarico dirigenziale presso Aeroporti di Puglia.

Non sarà lui, ma il suo più fedele collaboratore a rappresentare il centrosinistra. Infatti, nelle liste a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro, non comparirà Filippo Caracciolo, bensì Ruggiero Passero.

L’interessato ha confermato ufficialmente le voci sul suo futuro politico:

Filippo Caracciolo ha dichiarato:

«Non mi candiderò al Consiglio Regionale nelle prossime elezioni del novembre 2025. Dopo tre mandati rappresentando la provincia di Barletta-Andria-Trani nelle liste del Partito Democratico, ho deciso di non partecipare a queste consultazioni. Ho vissuto questa esperienza con profondo impegno a servizio di un territorio che negli ultimi quindici anni ha acquisito una notevole autorevolezza. Desidero inoltre ringraziare il presidente Michele Emiliano.»

Caracciolo ha inoltre accennato, senza entrare nei dettagli, a due vicende giudiziarie che lo riguardano personalmente e che coinvolgono anche sua moglie.

La prima riguarda un processo che lo vede imputato per corruzione e falso, mentre il reato di turbativa d’asta è stato dichiarato prescritto; l’indagine si riferisce a presunte irregolarità nell’aggiudicazione di un appalto per la ristrutturazione di una scuola media a Corato, in provincia di Bari.

La seconda vicenda riguarda Carmen Fiorella, accusata di aver falsificato il certificato di laurea per partecipare a un concorso pubblico presso Aeroporti di Puglia.

Filippo Caracciolo ha sottolineato:

«Da anni sperimento sulla mia pelle forme di garantismo a corrente alternata da parte di una parte dell’opinione pubblica e di alcuni esponenti politici. Ho sempre riposto profonda fiducia nel lavoro della magistratura e confido di poter dimostrare, nei termini previsti dalla legge, la correttezza del mio operato e la mia estraneità ai fatti contestati. La decisione di non candidarmi alle prossime elezioni è una scelta ponderata, ma non un segnale di resa.»

La decisione di non candidarsi alle elezioni regionali nasce da motivazioni profonde e personali legate a una situazione difficile che ha coinvolto la mia famiglia: chi ha commesso errori ha preso piena responsabilità. Le conseguenze pubbliche vanno distinte da quelle private, che continueranno a influenzare la mia vita personale. La scelta di non presentare la mia candidatura è principalmente un gesto di tutela verso mia figlia, e chiedo rispetto per lei e per la mia famiglia.

Nonostante ciò, il mio nome non scomparirà del tutto dal panorama politico, dato che nella lista civica «Decaro presidente», che raccoglierà gli amministratori locali, si candiderà Ruggiero Passero, attualmente collaboratore del gruppo PD in Consiglio regionale. Il sostegno dell’ex capogruppo dem, in sostanza, si concentrerà su questa lista.

Non sarà invece presente nella competizione nemmeno Michele Mazzarano, originario di Taranto. Dopo una condanna definitiva per voto di scambio, il PD, come già avvenuto in passato con Caracciolo, gli ha negato la possibilità di candidarsi di nuovo, nonostante il tribunale di Taranto abbia ritenuto tale esclusione illegittima. In ogni caso, è stato lo stesso Mazzarano ad annunciare che la sua esperienza in Consiglio regionale si concluderà al termine di questa legislatura.

Il lancio del programma elettorale a Bari

Nel frattempo, Decaro si sta preparando per un evento pubblico dedicato alla presentazione del programma elettorale. Attraverso i suoi canali social ha invitato tutti i cittadini interessati a partecipare a una giornata di dialogo e confronto. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 10, presso le sale del centro congressi della Fiera del Levante, dove si svolgeranno incontri e dibattiti per tutta la giornata.