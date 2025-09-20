Sotto il grande tendone allestito nel pratone bergamasco di Pontida è iniziato l’evento organizzato da Lega Giovani, in vista del tradizionale raduno del Carroccio. I partecipanti hanno scandito slogan come «Vannacci è moderato, noi no», «Chi non salta comunista è», «Padania libera», «Roma ladrona, la Lega non perdona», «Lombardia libera», «Veneto libero», e «Unica soluzione remigrazione».

Sugli striscioni esposti si leggevano tra gli altri: «Lega anti-maranza, la remigrazione avanza», «Il vostro silenzio uccide due volte. Charlie vive in noi», e «Islamizzazione? Remigrazione». È stata intonata anche la celebre canzone popolare La leggenda del Piave.

Dal palco, Matteo Mauri, coordinatore di Lega Giovani Lombardia, ha preso la parola condannando il cosiddetto “buonismo” in maniera molto dura: «Basta con questo buonismo che ha rotto i coglioni. Queste zecche sociali devono capire che il 1945 è passato».

Ha sottolineato che i clandestini «devono essere rimpatriati nei loro Paesi d’origine, l’unica soluzione efficace per affrontare questa situazione è la remigrazione». Mauri ha poi aggiunto: «Se loro usano l’arma del woke e dell’immigrazione clandestina, noi diciamo col cazzo che si prenderanno il nostro Paese».

L’evento rappresenta un momento di forte mobilitazione per i giovani militanti della Lega, evidenziando la continua spinta verso politiche di sicurezza e controllo sull’immigrazione, temi da sempre al centro del dibattito del partito e della sua base elettorale.

La scelta di Pontida come location ha anche un valore simbolico, visto che il raduno annuale della Lega richiama la storica “Lega Lombarda” e la tradizione del federalismo e dell’autonomia regionale, cardini importanti nell’identità del movimento politico.

Negli slogan e negli striscioni si coglie inoltre una chiara polarizzazione verso posizioni che denunciano presunte minacce esterne e interne, enfatizzando il tema della difesa della “padanità” e dell’ordine sociale, mentre si esprimono atteggiamenti critici e intransigenti nei confronti di correnti politiche e sociali contrarie.