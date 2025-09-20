Il picco di fatturato nel settore della nautica media è stato raggiunto nel 2023, a seguito della ripresa post-pandemia, con livelli estremamente elevati.

Fabio Planamente, vicepresidente di Confindustria Nautica, ha evidenziato come la carenza di manodopera specializzata rappresenti ancora una problematica cruciale per l’industria nautica.

Ha inoltre sottolineato che non si tratta solo di una necessità di ingegneri navali, ma che il settore avrà costantemente bisogno di figure qualificate e specializzate in vari ambiti.

Durante un incontro con i giornalisti al Salone Nautico di Genova, Planamente ha spiegato l’importanza di intervenire fin dalle basi attraverso il coinvolgimento degli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Questi istituti rappresentano un punto di partenza essenziale per formare una nuova generazione di professionisti che, entro cinque anni, saranno pronti a inserirsi nei diversi comparti della cantieristica navale.

Si riscontra una carenza di falegnami, montatori e impiantisti capaci di installare motori o impianti elettrici specifici per l’ambito nautico, figure che devono possedere competenze particolari rispetto a quelle richieste in altri settori.

Fabio Planamente ha aggiunto:

“Servono persone in grado di installare tutto ciò che si trova anche in una casa, ma adattato a una barca, dove gli spazi sono inevitabilmente più ristretti e complessi. Per questo è indispensabile una specializzazione maggiore.”