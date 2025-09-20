Le unghie oggi sono protagoniste di una varietà di stili: lunghe, coloratissime, bombate e spesso abbinate con combinazioni di pattern alternati da una mano all’altra. Il mondo della nail art si è evoluto molto rispetto ai tradizionali smalti rossi o rosa, rappresentando un vero e proprio linguaggio estetico e personale.

Isabella Franchi, nota nail artist e fenomeno social con la sua pagina Unghiedellamadonna, sa bene quanto la scelta delle unghie rifletta aspetti profondi della nostra identità.

Durante una masterclass organizzata in occasione della Milano Beauty Week in collaborazione con Cosmoprof, Franchi spiega:

“Le mani sono un po’ il nostro biglietto da visita, sono la prima cosa che stringiamo quando ci presentiamo, le usiamo costantemente per comunicare attraverso i gesti. Per questo modo di portare le unghie rivela molto di noi: l’attenzione al dettaglio, il desiderio di esprimere la propria personalità, la volontà di distinguersi. Anche scegliere di non curarle racconta qualcosa, come il volersi allontanare dai trend o affermare una propria identità differente. Persino il lavoro che facciamo è a volte visibile dalle unghie, perché non tutte le professioni consentono di avere unghie lunghe.”

Se da un lato mani ben curate vengono spesso considerate un’arma di seduzione, dall’altro c’è chi le percepisce come segno di superficialità. Come in molte forme di espressione personale, però, le unghie rivelano tratti caratteriali. Franchi confessa:

“Io ho un’anima un po’ dark, quindi in occasione di eventi scelgo spesso unghie nere, anche se nei miei profili social utilizzo colori vivaci per motivare e ispirare.”

Per questa masterclass, infatti, ha scelto unghie dal colore scuro come rappresentazione del suo stile personale.

Ma oltre all’aspetto estetico personale, le unghie raccontano anche quanto seguiamo le mode. Secondo Franchi, il trend dominante oggi è la nail art 3D.

Spiega:

“Le decorazioni tridimensionali stanno conquistando diffusione soprattutto grazie alle influenze coreane. Sono nail art più strutturate che permettono di portare sulle unghie vere e proprie sculture. Anche in Europa e in Italia stanno prendendo sempre più piede, tanto che io stessa le uso frequentemente nelle mie creazioni.”

Franchi aggiunge che si ispira molto all’estetica asiatica, in particolare alle unghie corte, che preferisce per motivi di eleganza e praticità.

Riguardo alle unghie estremamente lunghe, molto popolari fino a pochi anni fa, afferma:

“Non sono sparite del tutto: i giovani tendono ancora a preferire unghie molto accentuate, mentre gli adulti, forse anche per motivi pratici legati alla vita quotidiana, optano per unghie più corte ma curate e decorate in modo sofisticato.”

Il mestiere di nail artist si arricchisce anche di richieste molto creative e talvolta singolari.

Franchi racconta sorridendo:

“Nel mondo della moda mi capitano spesso richieste di strutture architettoniche sulle unghie, come miniature coordinate di cibi o altri oggetti. È una delle parti più divertenti del mio lavoro.”

Il ruolo sociale e culturale delle unghie

L’evoluzione della nail art non è soltanto una questione di stile personale ma riflette un fenomeno culturale più ampio. In molte società le mani rappresentano una dimensione di comunicazione non verbale e la cura delle unghie assume un valore simbolico legato all’identità e all’appartenenza sociale.

Le scelte cromatiche, i disegni e le forme possono comunicare messaggi più o meno consapevoli sul proprio estado d’animo, valori o status. Allo stesso tempo, la nail art diventa una forma di arte applicata, che vede professionisti come Isabella Franchi emergere come veri e propri creativi capaci di innovare e influenzare tendenze globali, con radici che affondano in culture diverse come quella coreana.

Questo continuo dialogo tra moda, cultura e identità personale fa delle unghie un tema sempre più rilevante non solo nel campo della bellezza ma anche nella comprensione delle dinamiche sociali contemporanee.