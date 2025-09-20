Lunedì si celebra la Giornata Mondiale Senza Auto, un’iniziativa ideata per aumentare la consapevolezza pubblica sull’impatto significativo che le automobili hanno sulla vita quotidiana e sull’ambiente. La questione del numero eccessivo di veicoli in circolazione rappresenta una sfida importante: nel 2024 si stimava la presenza di circa 1,45 miliardi di automobili a livello globale, prevalentemente alimentate a benzina o gasolio.

Le proiezioni indicano che entro il 2035, il numero di auto in circolazione potrebbe arrivare a 2 miliardi, un dato che si inserisce nel contesto degli obiettivi ambientali del Green Deal europeo, che prevede il divieto di vendita dei veicoli con motori tradizionali più inquinanti entro quell’anno. Tuttavia, questa scadenza è già oggetto di dibattito: recentemente l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito “irrealizzabile” l’obiettivo di vendere esclusivamente auto elettriche e fermare completamente i motori a combustione interna.

L’origine della Giornata Mondiale Senza Auto risale agli anni ’70, in un periodo segnato dalla crisi petrolifera che indusse diversi Paesi a introdurre limitazioni alla circolazione stradale alternata. Islanda è stato il primo Stato, nel 1973, a vietare la circolazione in determinati giorni.

In seguito anche in Italia furono adottate misure analoghe, come giornate a targhe alterne e giornate ecologiche volte a ridurre temporaneamente la presenza di veicoli inquinanti nelle città. Nel 1994 la Commissione Europea ha ufficialmente promosso l’iniziativa con la campagna “In città senza l’auto”, contribuendo a diffonderla a livello continentale.

Nel corso dello scorso anno, in Italia sono state 71 le città che hanno aderito alla manifestazione, organizzando diversi eventi tra cui passeggiate collettive, incontri e manifestazioni sportive, allo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di una mobilità più sostenibile e della riduzione delle emissioni nocive prodotte dai trasporti su strada.