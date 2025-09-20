Un bambino tiene in mano un limone e lo preme contro un palloncino gonfio, provocando un’esplosione sorprendente: questa è stata una delle attività più divertenti della lezione tenuta oggi dal divulgatore scientifico Marco Martinelli, ospite della Milano Beauty Week. Durante un’ora di intervento, supportato dai più giovani presenti, Martinelli ha illustrato il legame tra chimica e cosmetica attraverso esperimenti pratici, anticipando la prima edizione del progetto educativo i Cosmetic Bro.

i Cosmetic Bro è un’iniziativa promossa da Cosmetica Italia con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei ragazzi nell’utilizzo di prodotti per l’igiene personale e la cura del corpo, sottolineandone l’importanza e le corrette modalità d’uso.

Marco Martinelli ha spiegato:

“Per cosmetici non si intendono semplicemente i prodotti per migliorare l’aspetto, ma vogliamo far comprendere fin dalla giovane età quanto la chimica sia fondamentale nella composizione di saponi, dentifrici, creme solari. Sono prodotti che non solo mantengono pulito e profumato il corpo, ma servono anche a prevenire malattie legate, ad esempio, all’esposizione solare o a problemi dentali che possono influire sulla salute cardiovascolare in età adulta.”

L’incontro si è rivelato vivace e coinvolgente. A un certo punto, il cosiddetto “dentifricio dell’elefante” si è rovesciato sul pavimento, generando una reazione entusiastica tra i partecipanti. Martinelli proseguirà il suo percorso didattico in quattro istituti scolastici che parteciperanno al progetto, rivolgendosi a studenti di terza, quarta e quinta elementare.

Ha aggiunto:

“Il mio compito sarà accompagnare ragazze e ragazzi alla scoperta della chimica dei cosmetici attraverso esperimenti pratici, da replicare anche a casa. Illustrerò la composizione molecolare di saponi, dentifrici, creme solari e profumi, spiegando con chiarezza le reazioni chimiche coinvolte.”

Data la giovane età degli allievi coinvolti, l’approccio educativo deve essere stimolante ma rigoroso. Martinelli ha sottolineato l’importanza di non semplificare eccessivamente i contenuti scientifici:

“È necessario utilizzare un linguaggio tecnico anche se impegnativo, perché i bambini, se trattati in modo infantile, rischiano di perdere interesse. Parole come ‘acido desossiribonucleico’, ‘acidi grassi’ o ‘emulsionare’ appaiono complesse, ma i ragazzi le fanno proprie con entusiasmo. A quell’età sono delle spugne: è fondamentale stimolarli e nutrire la loro curiosità scientifica, altrimenti cresceranno con una visione superficiale.”

Il progetto educativo e le iniziative per le scuole

Le scuole interessate a partecipare alle attività di i Cosmetic Bro possono iscriversi attraverso la piattaforma ufficiale del progetto, che mette a disposizione materiali didattici, esperimenti, un escape game e una guida pensata per coinvolgere anche le famiglie. Attraverso l’escape game, inoltre, sarà possibile accedere a un concorso a premi che prevede cinque buoni da 1.000 euro ciascuno da destinare all’acquisto di materiale educativo per gli istituti vincitori.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la formazione scientifica dei giovani, promuovendo una conoscenza consapevole e responsabile dei prodotti cosmetici, strumenti fondamentali per la cura personale e la prevenzione della salute.