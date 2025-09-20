Il Gruppo Hörmann, leader europeo nei sistemi di chiusura, ha completato un’acquisizione strategica, rilevando il 100% delle quote di Holler Tore GmbH. L’azienda austriaca, con sede a Wagna, è specializzata in cancelli scorrevoli e a battente, oltre a sistemi di recinzione in alluminio. Con questa operazione, Hörmann mira a consolidare la sua posizione sul mercato e ad arricchire il proprio portafoglio prodotti, integrando tecnologie che servono sia il settore industriale e commerciale che quello residenziale.

Crescita e sinergie: una mossa strategica

Secondo Christoph Hörmann, titolare del gruppo, l’acquisizione è un passo fondamentale per una crescita sostenibile. “L’ingresso di Holler Tore GmbH all’interno del nostro Gruppo – ha dichiarato Christoph Hörmann, titolare dell’omonima realtà nota a livello mondiale – rappresenta per noi un investimento di rilevanza strategica in un comparto ad alto potenziale di sviluppo. Rafforziamo in tal modo la nostra posizione in un mercato in costante evoluzione, ponendo solide basi per una crescita duratura.”

L’operazione non cambierà l’identità di Holler Tore. L’azienda continuerà a operare autonomamente all’interno del gruppo Hörmann, sotto la guida della famiglia fondatrice: Ewald Holler, affiancato dalla moglie Brigitte e dalla figlia Lisa Holler-Hack.

Continuità e futuro per Holler Tore

Per Holler Tore, l’ingresso nel gruppo Hörmann rappresenta una scelta di stabilità e sviluppo. Ewald Holler ha commentato: “Dopo oltre trent’anni di attività indipendente, abbiamo scelto di affidarci a un Gruppo solido, che condivide la nostra visione imprenditoriale e i nostri valori. Far parte del Gruppo Hörmann garantirà alla nostra realtà stabilità, nuove risorse e un’espansione coerente, nel segno della continuità.”

Nei mercati chiave (Germania, Austria, Svizzera e Italia), Holler Tore manterrà la sua autonomia operativa e la propria struttura commerciale. La continuità è garantita anche per i clienti esistenti, come ha sottolineato Lisa Holler-Hack: “Per i nostri clienti non cambierà nulla. Proseguiremo le attività con il consueto approccio orientato alla qualità, beneficiando al contempo delle sinergie industriali offerte da Hörmann.”

Per i mercati internazionali, la distribuzione sarà estesa grazie alla collaborazione con le filiali di Hörmann, garantendo una copertura capillare e una presenza più forte a livello globale.