Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha affermato che l’opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo rappresenta una concreta possibilità e sarebbe nell’interesse dell’Italia. Lo ha dichiarato durante l’Ecofin informale, rispondendo a una domanda sulla possibilità che già nel 2025 il deficit italiano possa scendere sotto il 3% del PIL.

Il ministro ha precisato che questa opportunità è realistica: “Siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e attenderemo i dati Istat sul terzo trimestre. Pur riconoscendo che le turbolenze globali hanno influenzato negativamente export e crescita, l’ipotesi di un deficit inferiore al 3% nel 2024 è concreta e storica”.

Giorgetti ha sottolineato l’importanza di un bilancio che bilanci entrate e uscite, rimarcando la responsabilità di mantenere il percorso di consolidamento in modo sicuro: “Il bilancio è fatto di entrate e di uscite. È un quadro complessivo con obiettivi ben definiti, che il governo si impegna a rispettare. Il mio compito è garantire che si mantenga un sentiero di sicurezza”.

Commentando le richieste di un taglio delle aliquote Irpef, ha aggiunto: “Il taglio delle tasse è una richiesta diffusa. Se fosse per me abolirei le tasse, ma purtroppo non è possibile”.

Dopo il miglioramento del giudizio di Fitch sull’Italia, Giorgetti ha ribadito la soddisfazione per il risultato, frutto di un lavoro rigoroso e riservato, sottolineando come questo riconoscimento si rifletta positivamente sul Paese, sulle istituzioni, le imprese e le famiglie.

“Il giudizio positivo non riguarda solo il governo, ma l’intero sistema paese”, ha evidenziato il ministro. Riguardo all’impatto sul costo del debito, sebbene auspichi effetti positivi, ha consigliato prudenza: “La spesa per interessi dipende da molte variabili, in particolare dall’andamento generale dei tassi”. Ha inoltre riferito di aver avuto un confronto costruttivo con Christine Lagarde, presidente della BCE, durante il quale sono state discusse le diverse sfide legate alla politica monetaria e fiscale, con missioni e priorità differenti.

Infine, rispondendo a una domanda sulle richieste di aumentare gli stanziamenti per la Difesa, Giorgetti ha dichiarato di conoscere bene le esigenze del ministro Giorgia Crosetto, assicurando che saranno riconosciute le giuste risorse come per gli altri settori.

“Siamo consapevoli degli impegni internazionali e delle loro implicazioni. La mia presenza a Copenaghen lo dimostra, non vivo certo fuori dal mondo. Sono temi affrontati quotidianamente”, ha concluso.